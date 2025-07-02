Шавкат Мирзиёев Бокуда кутиб олинди — фото
14:16 02.07.2025 (янгиланди: 14:32 02.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в город Баку с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Олий мартабали меҳмон шарафига икки давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
TOШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Боку шаҳрига етиб борди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в город Баку с государственным визитом.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в город Баку с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ҳайдар Алиев номидаги аэропортда Ўзбекистон раҳбарини Озарбайжон бош вазирининг биринчи ўринбосари Яқуб Аюбов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в город Баку с государственным визитом.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в город Баку с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Олий мартабали меҳмон шарафига икки давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в город Баку с государственным визитом.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в город Баку с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Дастурга мувофиқ, бугун Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилиши ва бошқа тадбирлар бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёевнинг Озарбайжонга давлат ташрифи 4 июлга қадар давом этади.
Президент матбуот котиби Шерзод Асадов ташриф дастурини эълон қилди.
Ташриф дастури:
Давлат раҳбари Боку, Хонкенди, Шуша ва Ағдам шаҳарларида бўлади;
Бугун икки мамлакат етакчилари Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилишини ўтказишади;
"Ўзбекистон" боғига тамал тоши қўйилади;
Ўзбекистоннинг Бокудаги элчихонаси янги биносини очиб беришади;
Эртага Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев мулоқотни Озарбайжоннинг Қорабоғ туманида давом эттириб, Хонкендидаги қўшма тикувчилик фабрикаси ва Ағдам шаҳридаги "Иморат" тарихий-меъморий мажмуаси билан танишади;
"Ташрифга тайёргарлик доирасида саноат кооперацияси бўйича салмоқли келишувлар тўплами шакллантирилган. Ташрифнинг тадбирларга бой дастури 2024 йилда иттифоқчилик мақомини олган Ўзбекистон-Озарбайжон муносабатларининг мисли кўрилмаган юксак даражага чиққанини кўрсатади ҳамда икки давлат раҳбарларининг аввалги учрашувларида эришилган келишувларнинг мантиқий давомидир", — деб ёзади Асадов.
2-3 июль кунлари Бокуда Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилиши ва бошқа олий даражадаги тадбирлар бўлиб ўтади;
Ўзбекистон билан Озарбайжон ўртасидаги дўстлик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш, ҳамкорликнинг устувор йўналишларида кооперация ва алмашинувларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади;
Ўзбекистон президенти 4 июль куни Хонкенди шаҳрида Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг 17-саммитида иштирок этади ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади.