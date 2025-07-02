Приморье ўлкаси артистлари Ўзбекистонда машҳур спектаклларни намойиш этади
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. ГорькогоВ Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Санъаткорлар 25 июлга қадар мамлакатда бўлиб, томошабинларни ўз маҳорати билан хурсанд қилади.
TOШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Ўзбекистонда М. Горький номидаги Приморье ўлкаси академик драма театрининг гастроль сафари бошланди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Санъаткорлар 25 июлга қадар мамлакатда бўлиб, Тошкентдан ташқари Самарқанд ва Фарғона аҳолисини ўз маҳорати билан хурсанд қилади. Улар бугун, 2 июль куни, тошкентлик томошабинларга тақдим этадиган биринчи спектакль "Уста ва Маргарита" бўлади.
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. ГорькогоВ Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
В Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького
Куни кеча "Туркистон" саройида матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Унда театрнинг бадиий раҳбари, Россия Федерацияси халқ артисти, "Олтин ниқоб" ("Золотая маска") мукофоти совриндори Ефим Звеняцкий, Россия Федерацияси Театр арбоблари иттифоқининг Приморье бўлими раиси Яна Мялк, Россия Федерацияси халқ артисти Александр Славский, Россия Федерациясининг Приморье ўлкаси маданияти фахрийси Наталья Овчинникова ва артист Валерия Запорожец иштирок этди.
© SputnikВ Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
В Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
© Sputnik
Ефим Звеняцкий Приморье театрининг дастлабки бундай кенг кўламли гастроллари ҳақида гапирар экан, сўнгги йилларда Россиянинг ушбу минтақаси билан Ўзбекистон ўртасидаги дўстона муносабатлар сезиларли даражада мустаҳкамланганини таъкидлади.
Владивостокда ҳам кўп сонли ўзбек диаспораси истиқомат қилади.
"Бу ерда бўлиш имконияти учун Ўзбекистонга раҳмат", — деди у.
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. ГорькогоВ Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
В Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького
Театр ўзбек томошабинларига тақдим этадиган спектакллар:
"Уста ва Маргарита" (Мастер и Маргарита);
"Аёзда ялангоёқ ..." (По морозу босиком...);
"Сильва эмас, оперетта эмас" (Не Сильва, не оперетта);
"Самовий тихоход. Мотивлар" (Небесный тихоход. Мотивы);
"Жазда фақат қизлар" (В джазе только девушки).
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. ГорькогоВ Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
В Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького
Яна Мялкнинг таъкидлашича, буларнинг барчаси кенг томошабинлар аудиториясига мўлжалланган жуда динамик ва чиройли постановкалар.
"Ўйлайманки, бу спектакллар барчага: оилаларга ҳам, ёшларга ҳам, катталарга ҳам қизиқарли бўлади", — дея қайд этди у.
Гастроллар учун танланган репертуар ҳақида гапирар экан, Ефим Звеняцкий спектаклларнинг маърифий оҳангда бўлиши муҳимлигини айтди.
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. ГорькогоВ Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
В Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького
"Бизда меҳрибон театр бор. Биз саҳнадан меҳрибонлик олиб келяпмиз. Биз рус психологик театрини давом эттирмоқчимиз. Ёш авлодни эътибордан четда қолдирмаслик муҳим, чунки биз манқурт бўлмаслигимиз керак”, — дея қўшимча қилди у.
Шунингдек, санъаткорлар Ўзбекистон ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашиб, уларни ўзбек томошабини билан учрашиш ва Ўзбекистоннинг бой маданияти билан танишишнинг қизиқарли кунлари кутаётганига ишонч билдиришди.
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. ГорькогоВ Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
В Узбекистане начались гастроли Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького
© Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького
Театр гастроллари Приморье ўлкаси губернатори Олег Кожемяко ва Приморье ўлкаси ҳукумати кўмагида ўтказилмоқда.