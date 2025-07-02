https://sputniknews.uz/20250702/primore-artistlari-ozbekiston-spektakl-50305245.html

Приморье ўлкаси артистлари Ўзбекистонда машҳур спектаклларни намойиш этади

Приморье ўлкаси артистлари Ўзбекистонда машҳур спектаклларни намойиш этади

Sputnik Ўзбекистон

Ўзбекистонда М. Горкий номидаги Приморье ўлкаси академик драма театрининг гастроль сафари бошланди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.

2025-07-02T16:00+0500

2025-07-02T16:00+0500

2025-07-02T16:00+0500

маданият

ўзбекистон

россия

театр

спектакль

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TOШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Ўзбекистонда М. Горький номидаги Приморье ўлкаси академик драма театрининг гастроль сафари бошланди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири. Санъаткорлар 25 июлга қадар мамлакатда бўлиб, Тошкентдан ташқари Самарқанд ва Фарғона аҳолисини ўз маҳорати билан хурсанд қилади. Улар бугун, 2 июль куни, тошкентлик томошабинларга тақдим этадиган биринчи спектакль "Уста ва Маргарита" бўлади. Куни кеча "Туркистон" саройида матбуот анжумани бўлиб ўтди. Унда театрнинг бадиий раҳбари, Россия Федерацияси халқ артисти, "Олтин ниқоб" ("Золотая маска") мукофоти совриндори Ефим Звеняцкий, Россия Федерацияси Театр арбоблари иттифоқининг Приморье бўлими раиси Яна Мялк, Россия Федерацияси халқ артисти Александр Славский, Россия Федерациясининг Приморье ўлкаси маданияти фахрийси Наталья Овчинникова ва артист Валерия Запорожец иштирок этди. Ефим Звеняцкий Приморье театрининг дастлабки бундай кенг кўламли гастроллари ҳақида гапирар экан, сўнгги йилларда Россиянинг ушбу минтақаси билан Ўзбекистон ўртасидаги дўстона муносабатлар сезиларли даражада мустаҳкамланганини таъкидлади. Владивостокда ҳам кўп сонли ўзбек диаспораси истиқомат қилади. Театр ўзбек томошабинларига тақдим этадиган спектакллар: Яна Мялкнинг таъкидлашича, буларнинг барчаси кенг томошабинлар аудиториясига мўлжалланган жуда динамик ва чиройли постановкалар. Гастроллар учун танланган репертуар ҳақида гапирар экан, Ефим Звеняцкий спектаклларнинг маърифий оҳангда бўлиши муҳимлигини айтди. Шунингдек, санъаткорлар Ўзбекистон ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашиб, уларни ўзбек томошабини билан учрашиш ва Ўзбекистоннинг бой маданияти билан танишишнинг қизиқарли кунлари кутаётганига ишонч билдиришди. Театр гастроллари Приморье ўлкаси губернатори Олег Кожемяко ва Приморье ўлкаси ҳукумати кўмагида ўтказилмоқда.

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ўзбекистон м. горкий номидаги приморье ўлкаси академик драма театри гастроль уста ва маргарита (мастер и маргарита); аёзда ялангоёқ ... (по морозу босиком...); сильва эмас, оперетта эмас (не сильва, не оперетта); самовий тихоход. мотивлар (небесный тихоход. мотивы); жазда фақат қизлар (в джазе только девушки).