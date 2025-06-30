"Нейросет"лар учун сўров тузишни ўргандик – ўзбекистонлик журналист Москвадаги ўқув ҳақида
10:09 30.06.2025 (янгиланди: 12:42 30.06.2025)
© SputnikЖурналисты из семи стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
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"Зубовскийдаги SputnikPro" иштирокчилари сунъий интеллект воситаларини ўзлаштиришди ва россиялик медиа мутахассислари раҳбарлигида Telegram каналларини яратишди.
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Михаил Воробьёв. Олтита қўшни давлат журналистлари "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳининг Москвадаги офисидаги ўқувда иштирок этишди.
23-27 июнь кунлари улар "Зубовскийдаги SputnikPro" маърифий лойиҳаси дастурининг ўнинчи модулида қатнашишди. Пойтахтга 12 киши - Абхазия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистондан келди. Sputnik ва РИА Новости мутахассислари ўз билим ва тажрибалари билан бўлишишди.
Улар "Telegram" каналларини юритиш, ижтимоий тармоқларда контентни тарғиб қилиш, материалларни яратишда нейрон тармоқлар ва бошқа замонавий воситалардан фойдаланиш бўйича амалий билимлар билан ўртоқлашишди.
© SputnikЖурналисты из семи стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из семи стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
“Telegram”даги ишларга алоҳида эътибор қаратилди. Журналистларга канал мавзусини танлаш, ғояни шакллантириш, муваффақиятли ном танлаш, постлар ёзиш, расм ва видеоларни қайта ишлаш усуллари тушунтирилди. Тез-тез учрайдиган хатолар — матнларнинг ҳаддан ташқари кўплиги, канцеляризмлар муҳокама қилинди.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Олинган билимлар дарҳол амалиётда қўлланилди. Иштирокчилар гуруҳларга бўлиниб, ўзларининг "Telegram" каналларини яратишди. Ҳар бир жамоа концепцияни ишлаб чиқди, материалларни танлади, постларни жойлаштирди ва кўришлар статистикасини кузатиб борди.
Тренингнинг якуний кунида улар Sputnik мутахассислари билан биргаликда ишга туширилган лойиҳаларни батафсил таҳлил қилиб, уларнинг кучли ва заиф томонларини қайд этишди. Алоҳида машғулотлар мультимедиа контентига бағишланди.
© SputnikЖурналисты из семи стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из семи стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Журналистлар виртуал студияда ишлашни, видеоларни монтаж қилишни ўрганишди, материалларни тайёрлашда сунъий интеллект функцияларини синаб кўришди. Уларга бунинг учун смартфондан ҳам, компьютердаги профессионал дастурлардан ҳам қандай фойдаланиш кераклиги кўрсатилди.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
"Биз фото ва видео генерация учун сўровларни тўғри тузишни ўргандик: бу билимлар менга ишда қўл келиши аниқ", — деди "UzNews" янгиликлар агентлиги муҳаррири Жеймс Али.
Дастурга қаҳрамонлар ва маърузачилар билан ишлаш, интервью тайёрлаш, продюсернинг вазифалари ҳақида маърузалар киритилган. Иштирокчиларга касбнинг ҳуқуқий жиҳатлари ҳақида ҳам сўзлаб берилди. РИА Новостининг ҳарбий мухбирларидан бири иштирокчилар билан ўз тажрибаси билан ўртоқлашди. У фронтда репортёр қандай вазифаларга дуч келаётгани, хавфсизлик қандай таъминланаётгани ҳақида гапириб берди.
© SputnikЖурналисты из семи стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из семи стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Шунингдек, тингловчилар фотожурналистика бўйича курсдан ўтишди ва VR-технологиялари медиа-муҳитга қандай жорий этилаётганини кўришди. Бироқ Жеймс Алининг фикрича, энг фойдали маъруза сторителлинг бўйича бўлган.
“Биз ҳар бир ҳикоянинг биз амал қилишимиз керак бўлган муайян тузилмаси бўлиши кераклигини билиб олдик, шунингдек, ҳикоя чизиқли бўлиши керак - ўтмишдан келажакка”, — деб тушунтирди у.
Агентлик бўйлаб экскурсия дастурнинг алоҳида банди бўлди. Иштирокчилар "Россия сегодня" медиа гуруҳининг бош офиси қандай ташкил этилганини кўриб, унинг ички тузилиши ва иш жараёнлари билан танишишди. "Россия сегодня" медиа гуруҳи бош муҳаррири ўринбосари Андрей Благодиренконинг таъкидлашича, курс жонли тажриба асосида қурилган.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
"Биз маърузачи сифатида ҳар куни шу ерда ишлайдиган одамларни танлашга ҳаракат қиламиз. Бизнинг вазифамиз — камроқ назариётчилар ва кўпроқ амалиётчилар. Чунки биз одамларни биринчи навбатда нима қизиқтиришини биламиз: қандай қилиб тезроқ аудитория, обуначиларга эга бўлиш, ижтимоий тармоқларда илгарилаш мумкин", — деди у.
Унинг таъкидлашича, бундай мутахассислар интернетда топилмайдиган ва классик таълимда эшитилмайдиган нарсаларни айтиб бериши мумкин. Унинг сўзларига кўра, бу дастурни тез ўзгарувчан ахборот муҳитида ишлайдиганлар учун айниқса фойдали қилади.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Иштирокчилар дарсдан бўш вақтларида Москва бўйлаб сайр қилишди, ўз ҳикоялари билан ўртоқлашишди, ўз мамлакатларидаги вазият ҳақида сўзлаб беришди ва касбий воқеликларни муҳокама қилишди. Дастур нафақат янги билимларни олиш, балки жонли мулоқотни йўлга қўйиш, тажриба алмашиш, фойдали алоқаларни ўрнатиш имконини берди.
© SputnikЖурналисты из семи стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из семи стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Ўқув ҳафтаси ҳар бир иштирокчига сертификатлар топшириш билан якунланди.