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https://sputniknews.uz/20250621/mirziyoev-kokdala-tumani-bunyodkorlik-ishlari-50072152.html
Мирзиёев Кўкдала тумани марказидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди
Мирзиёев Кўкдала тумани марказидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарё вилояти Кўкдала тумани маъмурий марказидаги улкан бунёдкорлик ишлари билан танишди
2025-06-21T10:08+0500
2025-06-21T10:08+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
қашқадарё
кўкдала тумани
ташриф
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ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарё вилояти Кўкдала тумани маъмурий марказидаги улкан бунёдкорлик ишлари билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бу туман давлат раҳбари ташаббуси билан аҳолига қулайликлар яратиш, урбанизация жараёнларини тартибга солиш мақсадида уч йил аввал ташкил этилган. Шундан сўнг ҳудуд ривожи жадаллашиб кетди. Бугун Еттитом яқинида янги шаҳар пайдо бўлмоқда.Давлат раҳбари туман марказидаги Еттитом кичик саноат зонасида ҳам бўлди. Тўрт гектар майдонда тўқимачилик, озиқ-овқат, қурилиш ва хўжалик моллари каби йўналишларда қиймати 10 миллион долларлик тўққизта кичик лойиҳа жойлаштирилган. Масалан, “Komfort Star New” корхонасида иситиш қозонлари ва бошқа темир маҳсулотлар, “Komfort Industrial Aria”да чинни буюмлар ишлаб чиқарилмоқда. Умуман, саноат зонасида 600 дан ортиқ доимий иш ўрни очилади.Президент янги бунёд этилган санъат саройини ҳам бориб кўрди. Бу ерда 255 ўринли томоша зали, кўплаб тўгарак хоналари бор. Сарой замонавий чолғу асбоблари билан таъминланган, овоз ёзиш студияси, овоз кучайтириш мосламалари, мукаммал совитиш ва иситиш тизими билан жиҳозланган.Тумандаги санъат мактаби, умумтаълим мактаби ва спорт мажмуаси у билан яқин жойлашган. Давлат раҳбари бу болаларга қулай бўлишини таъкидлаб, келгуси лойиҳаларда шуни қўллаш бўйича кўрсатмалар берди.Президент ёш ижрочиларнинг бадиий чиқишларини ҳам кузатди.Ҳудудда яна ижтимоий соҳа объектлари, кутубхона, спорт майдонлари, маданият марказлари қурилиши давом этмоқда.Шу билан Мирзиёевнинг Қашқадарёга ташрифи якунланди.
https://sputniknews.uz/20250620/qashqadaryoning-ishga-solinmagan-zaxiralari-rivojlantiriladi-50052634.html
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мирзиёев кўкдала тумани бунёдкорлик ишлари
мирзиёев кўкдала тумани бунёдкорлик ишлари

Мирзиёев Кўкдала тумани марказидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди

10:08 21.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Кўкдаладаги бунёдкорлик, бундай яхлит ва мутаносиб шароитлар барча туманлар учун намуна эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарё вилояти Кўкдала тумани маъмурий марказидаги улкан бунёдкорлик ишлари билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бу туман давлат раҳбари ташаббуси билан аҳолига қулайликлар яратиш, урбанизация жараёнларини тартибга солиш мақсадида уч йил аввал ташкил этилган. Шундан сўнг ҳудуд ривожи жадаллашиб кетди. Бугун Еттитом яқинида янги шаҳар пайдо бўлмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кўкдаладаги бунёдкорлик, бундай яхлит ва мутаносиб шароитлар барча туманлар учун намуна эканини таъкидлади.
Давлат раҳбари туман марказидаги Еттитом кичик саноат зонасида ҳам бўлди. Тўрт гектар майдонда тўқимачилик, озиқ-овқат, қурилиш ва хўжалик моллари каби йўналишларда қиймати 10 миллион долларлик тўққизта кичик лойиҳа жойлаштирилган. Масалан, “Komfort Star New” корхонасида иситиш қозонлари ва бошқа темир маҳсулотлар, “Komfort Industrial Aria”да чинни буюмлар ишлаб чиқарилмоқда. Умуман, саноат зонасида 600 дан ортиқ доимий иш ўрни очилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент янги бунёд этилган санъат саройини ҳам бориб кўрди. Бу ерда 255 ўринли томоша зали, кўплаб тўгарак хоналари бор. Сарой замонавий чолғу асбоблари билан таъминланган, овоз ёзиш студияси, овоз кучайтириш мосламалари, мукаммал совитиш ва иситиш тизими билан жиҳозланган.
Тумандаги санъат мактаби, умумтаълим мактаби ва спорт мажмуаси у билан яқин жойлашган. Давлат раҳбари бу болаларга қулай бўлишини таъкидлаб, келгуси лойиҳаларда шуни қўллаш бўйича кўрсатмалар берди.
Президент ёш ижрочиларнинг бадиий чиқишларини ҳам кузатди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Сизларни кўриб, Амир Темур бобомиз юртида истеъдодлар кўплигига яна бир бор ишонч ҳосил қилдим. Ғайратли бўлиб, билим олишдан тўхтамасангиз, Ўзбекистон буюклигининг замини сизлар бўласиз”, - деди Шавкат Мирзиёев ёшларга.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ҳудудда яна ижтимоий соҳа объектлари, кутубхона, спорт майдонлари, маданият марказлари қурилиши давом этмоқда.
Шу билан Мирзиёевнинг Қашқадарёга ташрифи якунланди.
Шавкат Мирзиёев Қашқадарё вилоятида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.06.2025
Қашқадарёнинг ишга солинмаган захиралари ривожлантирилади
Кеча, 14:16
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