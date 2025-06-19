Шавкат Мирзиёев Қаршидан Шаҳрисабзга поездда борди
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Бу йил Қашқадарёда жами 100 километр магистрал йўллар таъмирланиши режалаштирилган.
TOШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қарши шаҳридан Шаҳрисабзга поездда борди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шаҳрисабзга кетаётиб, поездда қашқадарёлик фаоллар билан самимий мулоқотда бўлди. Суҳбатда шаҳар ва қишлоқлардаги ўзгаришлар, аҳоли ҳаёти, бугунги тинчлик қадри ҳақида сўз борди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент иқтисодиёт ривожи, аҳоли кайфиятида йўлларнинг аҳамияти юқори эканини айтиб, бу борада мутасаддиларга топшириқлар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қуйидагилар маълум қилинди:
охирги 2 йилда мамлакатда 40 минг километр йўл ва 540 та кўприк таъмирланган;
бу йил Қашқадарёда жами 100 километр магистрал йўллар таъмирланиши режалаштирилган;
бу лойиҳаларни тезлаштириш, йўл бўйларини ободонлаштириш бўйича кўрсатмалар берилди;
нуронийларнинг айтишича, бу ўзгаришларни халқ ўз ҳаётида сезмоқда.