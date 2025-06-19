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https://sputniknews.uz/20250619/shavkat-mirziyoev-qarsh-shahrisabz-poezd-50020797.html
Шавкат Мирзиёев Қаршидан Шаҳрисабзга поездда борди
Шавкат Мирзиёев Қаршидан Шаҳрисабзга поездда борди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қарши шаҳридан Шаҳрисабзга поездда борди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
2025-06-19T14:14+0500
2025-06-19T14:14+0500
жамият
ўзбекистон
қашқадарё вилояти
қарши
шаҳрисабз
поезд қатнови
шавкат мирзиёев
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TOШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қарши шаҳридан Шаҳрисабзга поездда борди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати. Президент Шаҳрисабзга кетаётиб, поездда қашқадарёлик фаоллар билан самимий мулоқотда бўлди. Суҳбатда шаҳар ва қишлоқлардаги ўзгаришлар, аҳоли ҳаёти, бугунги тинчлик қадри ҳақида сўз борди. Президент иқтисодиёт ривожи, аҳоли кайфиятида йўлларнинг аҳамияти юқори эканини айтиб, бу борада мутасаддиларга топшириқлар берди. Қуйидагилар маълум қилинди:
https://sputniknews.uz/20250619/ozbekiston-texnologik-sakrash-50016752.html
ўзбекистон
қашқадарё вилояти
қарши
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шавкат мирзиёев қарши шаҳрисабзга поезд
шавкат мирзиёев қарши шаҳрисабзга поезд

Шавкат Мирзиёев Қаршидан Шаҳрисабзга поездда борди

14:14 19.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Бу йил Қашқадарёда жами 100 километр магистрал йўллар таъмирланиши режалаштирилган.
TOШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қарши шаҳридан Шаҳрисабзга поездда борди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шаҳрисабзга кетаётиб, поездда қашқадарёлик фаоллар билан самимий мулоқотда бўлди. Суҳбатда шаҳар ва қишлоқлардаги ўзгаришлар, аҳоли ҳаёти, бугунги тинчлик қадри ҳақида сўз борди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент иқтисодиёт ривожи, аҳоли кайфиятида йўлларнинг аҳамияти юқори эканини айтиб, бу борада мутасаддиларга топшириқлар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қуйидагилар маълум қилинди:
охирги 2 йилда мамлакатда 40 минг километр йўл ва 540 та кўприк таъмирланган;
бу йил Қашқадарёда жами 100 километр магистрал йўллар таъмирланиши режалаштирилган;
бу лойиҳаларни тезлаштириш, йўл бўйларини ободонлаштириш бўйича кўрсатмалар берилди;
нуронийларнинг айтишича, бу ўзгаришларни халқ ўз ҳаётида сезмоқда.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2025
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