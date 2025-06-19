Ўзбекистонда технологик “сакраш” кузатилаётгани айтилди
13:30 19.06.2025 (янгиланди: 13:31 19.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шу йилнинг беш ойида саноат 6,4 фоиз ўсган.
TOШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қашқадарё вилоятига келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қайд этилишича, бутун республикада технологик “сакраш” кузатилмоқда. Хусусан, шу йилнинг беш ойида саноат 6,4 фоиз ўсган, бу соҳада экспорт 6 миллиард доллардан ошган.
“Бунда Қашқадарё саноатининг ҳиссаси катта. Қарши шаҳридаги “Alp texno servis” шундай экспортчи корхоналардан бири. Қиймати 10 миллион доллар бўлган мазкур лойиҳа электр техникаси йўналишида глобал етказиб бериш занжирида ўрин топган. Корхона хорижий “TСL”, “HOFFMANN” брендлари учун буюртмалар тайёрлаб бермоқда. Шунингдек, маҳаллий SMART брендига асос солинган. Шу номлар остида йилига 500 минг донагача телевизор ва электрон платалар ишлаб чиқарилмоқда”, — дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Маҳсулотлар юқори технологик, сифати ва дизайни бозор талабига мос. Шу боис 70 фоиз товарлар экспортга йўналтирилмоқда. Ўтган йили 2 миллион доллардан зиёд экспорт қилинган. Бу йилги режа 10 миллион доллар.
Давлат раҳбари бу тармоқни янада ривожлантириш зарурлигини таъкидлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Бу соҳада тажриба орттирдик, ташқи бозорга йўл топдик. Энди бу корхонани кенгайтириш керак. Одамзот бор экан, бундай маҳсулотларга талаб бўлади. Фақат сифат ва номенклатура бўйича ўсиш, рақобатбардош бўлиш зарур”, — деди Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ҳозир корхонада маҳаллийлаштириш бўйича кўрсаткич 50 фоиздан ошган. Келгусида 20 миллион долларлик яна 4 та лойиҳани амалга ошириб, чангютгич, электр чойнак, ҳаво совутгич, вентилятор ишлаб чиқариш режалаштирилган. Буларнинг натижасида йилига 30 миллион долларлик экспорт имконияти яратилади.
Корхонада 200 киши иш билан таъминланган. Қарши давлат техника университети билан дуал таълим йўлга қўйилган.