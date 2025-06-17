Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпин билан учрашди — муҳокама этилган масалалар
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон ва Хитой камбағалликка қарши курашиш соҳасидаги ҳамкорликни янада чуқурлаштирмоқчи.
TOШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Остонада Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин музокара ўтказди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Музокараларда икки томонлама ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар кўриб чиқилди. Хусусан, камбағалликка қарши курашиш соҳасидаги ҳамкорликни янада чуқурлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Етакчилар "Хитой - Қирғизистон - Ўзбекистон" стратегик темир йўли қурилишини жадаллаштириш муҳимлигини ҳам қайд этишди.
"Таълим, фан, туризм ва маданият, кадрлар тайёрлаш ва хитой тилини ўрганиш соҳаларидаги алмашинувларни ривожлантиришдан манфаатдорлик билдирилди", —дейилган хабарда.
Келгуси йилда икки мамлакатда маданият ва санъат ҳафталикларини ўтказиш режалаштирилган.
Учрашувда халқаро кун тартиби юзасидан ҳам фикр алмашилди. БМТ, ШҲТ, "Марказий Осиё - Хитой" формати ва бошқа кўп томонлама тузилмалар доирасидаги мувофиқлашув ва ўзаро қўллаб-қувватлашни давом эттириш муҳимлиги қайд этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Якунда етакчилар ҳузурида Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо бўлиши бўйича икки томонлама музокаралар якунлангани тўғрисида баённома имзолангани эълон қилинди”, — дейилади хабарда.
Мулоқотда барча даражаларда алоқалар ва алмашинувлар сезиларли фаоллашгани қайд этилди:
Ташқи ишлар вазирларининг стратегик мулоқоти йўлга қўйилди;
жорий йил июнь ойи бошида Самарқанд шаҳрида иккинчи Ҳудудлар форуми муваффақиятли ўтказилди;
савдо-иқтисодий ва молиявий-инвестицион ҳамкорлик жадал ривожланмоқда. 2024 йилда товар айирбошлаш 14 миллиард долларга етди. Инвестиция лойиҳалари портфели 60 миллиард доллардан зиёдни ташкил этмоқда;
мамлакат ҳудудларида қўшма технопарклар ва махсус индустриал зоналар муваффақиятли фаолият юритмоқда, "BYD" электромобилларини ишлаб чиқариш кенгаймоқда;
"яшил" энергетика, нефть-газ, кимё, фармацевтика, металлургия, тоғ-кон, тўқимачилик, озиқ-овқат ва қурилиш тармоқларида ҳамда логистика, “ақлли” қишлоқ хўжалиги, сунъий интеллект ва рақамлаштириш соҳаларида истиқболли лойиҳалар ишлаб чиқилмоқда.
Хитойнинг етакчи молия институтлари билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик йўлга қўйилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Айтилишича, "Ипак йўли" жамғармаси билан инвестиция платформасини кенгайтириш режалаштирилган.
Хитой "Эксимбанки" иштирокида пойтахтда Олимпия шаҳарчаси қурилиши якунланмоқда. Тошкент шаҳрида ушбу банкнинг минтақавий филиали очилди.
Ўзбекистонда Хитойнинг Шимоли-ғарбий қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги университетининг филиали фаолият кўрсатмоқда, Урганч университети негизида Пекин университети билан ҳамкорликда Халқаро математика маркази ташкил этилган.
Ўтган йили Конфуций институти фаолиятининг 20 йиллиги нишонланди, Хитойнинг "Лу Бань устахонаси" профессионал таълим тизими жорий этилмоқда.