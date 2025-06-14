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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250614/rossiya-qoshinlari-dxr-49919561.html
Россия қўшинлари ДХРда яна бир аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари ДХРда яна бир аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Зелёний Кут аҳоли пункти озод қилинди.
2025-06-14T16:43+0500
2025-06-14T16:43+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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TOШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Зелёний Кут қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Гуруҳ жангчилари ДХРнинг Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка ва Днепропетровск вилоятидаги Новоподгородное туманларида душманга ҳужум қилди.Украина Қуролли кучлари бир кун ичида ўз жавобгарлик ҳудудида:Бир кун аввал Россия армияси махсус ҳарбий операция зонасидаги учта аҳоли пункти – Суми вилоятидаги Яблоновка, ДХРдаги Комар ва Коптевони озод қилганди.
https://sputniknews.uz/20250613/rossiya-qoshin-yablonovka-komar-aholi-punkt-ozod-49893434.html
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россия қўшинлари дхр
россия қўшинлари дхр

Россия қўшинлари ДХРда яна бир аҳоли пунктини озод қилди

16:43 14.06.2025
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / РИА Новости
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“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Зелёний Кут аҳоли пункти озод қилинди.
TOШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Зелёний Кут қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Зелёний Кут аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Гуруҳ жангчилари ДХРнинг Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка ва Днепропетровск вилоятидаги Новоподгородное туманларида душманга ҳужум қилди.
Украина Қуролли кучлари бир кун ичида ўз жавобгарлик ҳудудида:
520 нафаргача ҳарбий хизматчилар;
олтита жанговар зирҳли машиналар;
саккизта пикап;
тўртта дала артиллерия қуроли йўқотди.
Бир кун аввал Россия армияси махсус ҳарбий операция зонасидаги учта аҳоли пункти – Суми вилоятидаги Яблоновка, ДХРдаги Комар ва Коптевони озод қилганди.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.06.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Яблоновка ва Комар аҳоли пунктларини озод қилди
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