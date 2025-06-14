https://sputniknews.uz/20250614/rossiya-qoshinlari-dxr-49919561.html
Россия қўшинлари ДХРда яна бир аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари ДХРда яна бир аҳоли пунктини озод қилди
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“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Зелёний Кут аҳоли пункти озод қилинди.
2025-06-14T16:43+0500
2025-06-14T16:43+0500
2025-06-14T16:43+0500
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TOШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Зелёний Кут қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Гуруҳ жангчилари ДХРнинг Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка ва Днепропетровск вилоятидаги Новоподгородное туманларида душманга ҳужум қилди.Украина Қуролли кучлари бир кун ичида ўз жавобгарлик ҳудудида:Бир кун аввал Россия армияси махсус ҳарбий операция зонасидаги учта аҳоли пункти – Суми вилоятидаги Яблоновка, ДХРдаги Комар ва Коптевони озод қилганди.
https://sputniknews.uz/20250613/rossiya-qoshin-yablonovka-komar-aholi-punkt-ozod-49893434.html
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россия қўшинлари дхр
Россия қўшинлари ДХРда яна бир аҳоли пунктини озод қилди
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Зелёний Кут аҳоли пункти озод қилинди.
TOШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Россия қўшинлари ДХРнинг Зелёний Кут қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди
Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Зелёний Кут аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Гуруҳ жангчилари ДХРнинг Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка ва Днепропетровск вилоятидаги Новоподгородное туманларида душманга ҳужум қилди.
Украина Қуролли кучлари бир кун ичида ўз жавобгарлик ҳудудида:
520 нафаргача ҳарбий хизматчилар;
олтита жанговар зирҳли машиналар;
тўртта дала артиллерия қуроли йўқотди.
Бир кун аввал Россия армияси махсус ҳарбий операция зонасидаги учта аҳоли пункти – Суми вилоятидаги Яблоновка, ДХРдаги Комар ва Коптевони озод қилганди.