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https://sputniknews.uz/20250613/baxtiyor-saidov-oleg-malginov-49889323.html
Бахтиёр Саидов Олег Мальгинов билан учрашди
Бахтиёр Саидов Олег Мальгинов билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди. Бу ҳақда вазир ўзининг Telegram-каналида маълум қилди.
2025-06-13T12:00+0500
2025-06-13T13:32+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
бахтиёр саидов
олег мальгинов
элчи
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TOШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди. Бу ҳақда вазир ўзининг Telegram-каналида маълум қилди. Бахтиёр Саидов республикада ўз фаолиятини якунлаётган Россия элчиси Олег Мальгиновни қабул қилди. Учрашувда Ўзбекистон-Россия иттифоқчилик ва стратегик шериклигини янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди. Эслатиб ўтамиз, Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов дипломатик миссиясини якунламоқда. У 2021 йил 5 март куни Россия президенти Владимир Путин фармонига мувофиқ, мамлакатнинг Ўзбекистондаги янги элчиси этиб тайинланган эди.
https://sputniknews.uz/20250610/rossiya-ozbekiston-elchi-oleg-malginov-diplomat-missiya-yakun-49815440.html
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ўзбекистон ташқи ишлар вазири бахтиёр саидов россиянинг ўзбекистондаги элчиси олег мальгинов
ўзбекистон ташқи ишлар вазири бахтиёр саидов россиянинг ўзбекистондаги элчиси олег мальгинов

Бахтиёр Саидов Олег Мальгинов билан учрашди

12:00 13.06.2025 (янгиланди: 13:32 13.06.2025)
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым.
Бахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.06.2025
© Baxtiyor Saidov/Telegram
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Бахтиёр Саидов: элчининг келгуси фаолиятида муваффақиятлар тилаймиз.
TOШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди. Бу ҳақда вазир ўзининг Telegram-каналида маълум қилди.
Бахтиёр Саидов республикада ўз фаолиятини якунлаётган Россия элчиси Олег Мальгиновни қабул қилди. Учрашувда Ўзбекистон-Россия иттифоқчилик ва стратегик шериклигини янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
“Биз алоқаларни чуқурлаштириш ва мамлакатларимиз учун манфаатли қўшма ташаббусларни қўллаб-қувватлашга интилишимизни яна бир бор тасдиқладик. Жаноб Элчининг келгуси фаолиятида муваффақиятлар тилаймиз”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов дипломатик миссиясини якунламоқда. У 2021 йил 5 март куни Россия президенти Владимир Путин фармонига мувофиқ, мамлакатнинг Ўзбекистондаги янги элчиси этиб тайинланган эди.
В Посольстве состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника - Дня России. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2025
Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов дипломатик миссиясини якунламоқда
10 Июн, 10:01
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