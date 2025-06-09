Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250609/ozbekiston-slovakiya-49805899.html
Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди
Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Словакия бош вазири Роберт Фицо Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги қўшма декларацияни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида имзолади.
2025-06-09T15:24+0500
2025-06-09T15:24+0500
сиёсат
ўзбекистон
словакия
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49806045_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3f679f32a86fe538e59ec3cd980108fd.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Словакия бош вазири Роберт Фицо тегишли ҳужжатни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида имзолади.Етакчилар ҳузурида икки томонлама ҳужжатлар, хусусан:
https://sputniknews.uz/20250609/mirziyoev-fitso-49804468.html
ўзбекистон
словакия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49806045_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_98f37269569555c41876a4ea31459c72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон словакия стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги қўшма декларация
ўзбекистон словакия стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги қўшма декларация

Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди

15:24 09.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписали Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписали Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнерства. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Бундан ташқари, Ўзбекистон ва Словакия ҳамкорлик тўғрисида қатор ҳужжатлар имзолади.
ТОШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Словакия бош вазири Роберт Фицо тегишли ҳужжатни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида имзолади.
Етакчилар ҳузурида икки томонлама ҳужжатлар, хусусан:
дипломатик кадрлар тайёрлаш тўғрисида;
қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида;
стандартлаштириш, метрология ва товарларнинг мувофиқлигини баҳолаш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида;
энергетика бозорларини тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги битимлар;
2025-2026 йилларга мўлжалланган ташқи ишлар вазирликлари ўртасидаги ҳамкорлик дастури;
2025-2026 йилларга мўлжалланган стандартлаштириш соҳасидаги ҳамкорлик дастури алмашилди.
Состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2025
Мирзиёев ва Фицо музокаралари: етакчилар нималарни муҳокама қилишди
14:04
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0