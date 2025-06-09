https://sputniknews.uz/20250609/ozbekiston-slovakiya-49805899.html
Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди
Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Словакия бош вазири Роберт Фицо Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги қўшма декларацияни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида имзолади.
2025-06-09T15:24+0500
2025-06-09T15:24+0500
2025-06-09T15:24+0500
сиёсат
ўзбекистон
словакия
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49806045_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3f679f32a86fe538e59ec3cd980108fd.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Словакия бош вазири Роберт Фицо тегишли ҳужжатни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида имзолади.Етакчилар ҳузурида икки томонлама ҳужжатлар, хусусан:
https://sputniknews.uz/20250609/mirziyoev-fitso-49804468.html
ўзбекистон
словакия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/09/49806045_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_98f37269569555c41876a4ea31459c72.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон словакия стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги қўшма декларация
ўзбекистон словакия стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги қўшма декларация
Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди
Бундан ташқари, Ўзбекистон ва Словакия ҳамкорлик тўғрисида қатор ҳужжатлар имзолади.
ТОШКЕНТ, 9 июн – Sputnik.
Ўзбекистон ва Словакия ўртасида стратегик шериклик муносабатлари ўрнатилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Словакия бош вазири Роберт Фицо тегишли ҳужжатни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида имзолади.
Етакчилар ҳузурида икки томонлама ҳужжатлар, хусусан:
дипломатик кадрлар тайёрлаш тўғрисида;
қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида;
стандартлаштириш, метрология ва товарларнинг мувофиқлигини баҳолаш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида;
энергетика бозорларини тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги битимлар;
2025-2026 йилларга мўлжалланган ташқи ишлар вазирликлари ўртасидаги ҳамкорлик дастури;
2025-2026 йилларга мўлжалланган стандартлаштириш соҳасидаги ҳамкорлик дастури алмашилди.