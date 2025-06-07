Москвада ўзбекистонлик талабалар билан учрашув ўтказилди
© Посольство Узбекистана в МосквеВ Посольстве Узбекистана проведен открытый диалог со студентами, обучающимися в российских вузах
© Посольство Узбекистана в Москве
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Ўзбекистон элчиси Ботиржон Асадов замонавий дунёда ёшларнинг таълим ва касбий ўсиши муҳим роль ўйнашини таъкидлади.
TOШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Ўзбекистон элчихонасида Россиянинг етакчи олий ўқув юртларида таҳсил олаётган ва Москва шаҳрида ишлаётган ёш тадбиркор ватандошлар билан учрашув ташкил этилди. Бу ҳақда элчихона матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон элчиси Ботиржон Асадов замонавий дунёда ёшларнинг таълим ва касбий ўсиши муҳим роль ўйнашини таъкидлади. Хорижнинг нуфузли университетларида билим олиш нафақат шахсий ютуқ, балки Янги Ўзбекистон ривожига қўшилган муҳим ҳисса экани қайд этилди.
© Посольство Узбекистана в МосквеВ Посольстве Узбекистана проведен открытый диалог со студентами, обучающимися в российских вузах
В Посольстве Узбекистана проведен открытый диалог со студентами, обучающимися в российских вузах
© Посольство Узбекистана в Москве
Хорижий олий ўқув юртлари битирувчиларининг касб-ҳунар эгаллаш имкониятларига эътибор қаратилди. Тадбир иштирокчиларига Ўзбекистон президентининг ёш мутахассисларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган ташаббуслари ҳақида маълумот берилди.
Суҳбатда мезбон мамлакат қонунларига риоя қилиш, Россия маданиятини ўрганиш, шунингдек, бошқа давлат фуқароларини Ўзбекистоннинг анъана ва урф-одатлари билан таништириш муҳимлигига эътибор қаратилди.
© Посольство Узбекистана в МосквеВ Посольстве Узбекистана проведен открытый диалог со студентами, обучающимися в российских вузах
В Посольстве Узбекистана проведен открытый диалог со студентами, обучающимися в российских вузах
© Посольство Узбекистана в Москве
Тадбирда талабалар ўзларини қизиқтирган саволларга жавоб олдилар. Шунингдек, тадбир иштирокчилари учун дастурхон ёзилиб, палов тарқатилди.