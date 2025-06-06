https://sputniknews.uz/20250606/shavkat-mirziyoev-masud-pezeshkiyon-qurbon-hayiti-49745194.html
Шавкат Мирзиёев ва Масъуд Пезешкиён Қурбон ҳайити билан бир-бирларини табриклашди
Шавкат Мирзиёев ва Масъуд Пезешкиён Қурбон ҳайити билан бир-бирларини табриклашди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Эрон президенти Масъуд Пезешкиён кеча, 5 июнь куни телефон орқали мулоқот қилди. Президентлар бир-бирини ва дўст халқларни муқаддас Қурбон ҳайити – Ийд ал-Адҳо билан самимий қутлаб, тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тиладилар.
2025-06-06T13:05+0500
2025-06-06T13:05+0500
2025-06-06T13:05+0500
сиёсат
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телефон мулоқоти
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TOШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Эрон президенти Масъуд Пезешкиён кеча, 5 июнь куни телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Президентлар бир-бирини ва дўст халқларни муқаддас Қурбон ҳайити – Ийд ал-Адҳо билан самимий қутлаб, тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тиладилар.Савдо, инвестиция, транспорт ва логистика, саноат ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида кооперация лойиҳаларини илгари суриш муҳимлиги таъкидланди.Шунингдек, Ўзбекистон ва Эрон етакчилари минтақавий кун тартиби ҳамда бўлажак тадбирлар режаси юзасидан фикр алмашдилар.
https://sputniknews.uz/20250606/mirziyoev-ozbekiston-xalqi-qurbon-hayiti-49736153.html
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шавкат мирзиёев масъуд пезешкиён қурбон ҳайити
шавкат мирзиёев масъуд пезешкиён қурбон ҳайити
Шавкат Мирзиёев ва Масъуд Пезешкиён Қурбон ҳайити билан бир-бирларини табриклашди
Президентлар бир-бирини ва дўст халқларни муқаддас Қурбон ҳайити – Ийд ал-Адҳо билан самимий қутлаб, тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тиладилар.
TOШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Эрон президенти Масъуд Пезешкиён кеча, 5 июнь куни телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Президентлар бир-бирини ва дўст халқларни муқаддас Қурбон ҳайити – Ийд ал-Адҳо билан самимий қутлаб, тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тиладилар.
Ўзбекистон билан Эрон ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни янада ривожлантиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди. Ҳукуматлар, вазирлик ва идоралар даражасидаги фаол мулоқот ва алмашинувлар мамнуният билан қайд этилди.
Савдо, инвестиция, транспорт ва логистика, саноат ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида кооперация лойиҳаларини илгари суриш муҳимлиги таъкидланди.
Шунингдек, Ўзбекистон ва Эрон етакчилари минтақавий кун тартиби ҳамда бўлажак тадбирлар режаси юзасидан фикр алмашдилар.