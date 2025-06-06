Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250606/shavkat-mirziyoev-masud-pezeshkiyon-qurbon-hayiti-49745194.html
Шавкат Мирзиёев ва Масъуд Пезешкиён Қурбон ҳайити билан бир-бирларини табриклашди
Шавкат Мирзиёев ва Масъуд Пезешкиён Қурбон ҳайити билан бир-бирларини табриклашди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Эрон президенти Масъуд Пезешкиён кеча, 5 июнь куни телефон орқали мулоқот қилди. Президентлар бир-бирини ва дўст халқларни муқаддас Қурбон ҳайити – Ийд ал-Адҳо билан самимий қутлаб, тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тиладилар.
2025-06-06T13:05+0500
2025-06-06T13:05+0500
сиёсат
ўзбекистон
эрон
шавкат мирзиёев
масъуд пезешкиён
телефон мулоқоти
табрик
қурбон ҳайити
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg
TOШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Эрон президенти Масъуд Пезешкиён кеча, 5 июнь куни телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Президентлар бир-бирини ва дўст халқларни муқаддас Қурбон ҳайити – Ийд ал-Адҳо билан самимий қутлаб, тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тиладилар.Савдо, инвестиция, транспорт ва логистика, саноат ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида кооперация лойиҳаларини илгари суриш муҳимлиги таъкидланди.Шунингдек, Ўзбекистон ва Эрон етакчилари минтақавий кун тартиби ҳамда бўлажак тадбирлар режаси юзасидан фикр алмашдилар.
https://sputniknews.uz/20250606/mirziyoev-ozbekiston-xalqi-qurbon-hayiti-49736153.html
ўзбекистон
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_83d1fcb34fb32271f6de44d7cd1a8464.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев масъуд пезешкиён қурбон ҳайити
шавкат мирзиёев масъуд пезешкиён қурбон ҳайити

Шавкат Мирзиёев ва Масъуд Пезешкиён Қурбон ҳайити билан бир-бирларини табриклашди

13:05 06.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президентлар бир-бирини ва дўст халқларни муқаддас Қурбон ҳайити – Ийд ал-Адҳо билан самимий қутлаб, тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тиладилар.
TOШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Эрон президенти Масъуд Пезешкиён кеча, 5 июнь куни телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Президентлар бир-бирини ва дўст халқларни муқаддас Қурбон ҳайити – Ийд ал-Адҳо билан самимий қутлаб, тинчлик-осойишталик, фаровонлик ва равнақ тиладилар.
Ўзбекистон билан Эрон ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни янада ривожлантиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди. Ҳукуматлар, вазирлик ва идоралар даражасидаги фаол мулоқот ва алмашинувлар мамнуният билан қайд этилди.
Савдо, инвестиция, транспорт ва логистика, саноат ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида кооперация лойиҳаларини илгари суриш муҳимлиги таъкидланди.
Шунингдек, Ўзбекистон ва Эрон етакчилари минтақавий кун тартиби ҳамда бўлажак тадбирлар режаси юзасидан фикр алмашдилар.
Президент Шавкат Мирзиёев вместе с широкой общественностью принял участие в церемонии ифтара в городе Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2025
Мирзиёев Ўзбекистон халқини Қурбон ҳайити билан табриклади
10:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0