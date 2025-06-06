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https://sputniknews.uz/20250606/prezident-futbol-ozbekiston-milliy-terma-jamoa-49754273.html
Президент футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларини мукофотлади
Президент футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларини мукофотлади
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ва мураббийларидан бир гуруҳини мукофотлади. Бу бўйича президент фармони имзоланди.
2025-06-06T18:00+0500
2025-06-06T18:00+0500
спорт
футбол
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
мукофот
фармон
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TOШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ва мураббийларидан бир гуруҳини мукофотлади. Бу бўйича президент фармони имзоланди."Ўзбекистон ифтихори" фахрий унвони билан:"Фидокорона хизматлари учун" ордени билан:"Дўстлик" ордени билан:II даражали "Саломатлик" ордени билан:"Соғлом турмуш" медали билан:"Шуҳрат" медали билан:
https://sputniknews.uz/20250606/futbol-ozbekiston-jahon-chempionatiga-chiqdi-49743091.html
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президент футбол ўзбекистон миллий терма жамоаси
президент футбол ўзбекистон миллий терма жамоаси

Президент футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларини мукофотлади

18:00 06.06.2025
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2025
© Ассоциация футбола Узбекистана
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Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ва мураббийларидан бир гуруҳи мукофотланди.
TOШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ва мураббийларидан бир гуруҳини мукофотлади. Бу бўйича президент фармони имзоланди.

"Ўзбекистон ифтихори" фахрий унвони билан:

Кападзе Тимур Тахирович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийси
Абдуллаев Абдулла Қахрамонжон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Алижонов Хожиакбар Улуғбек ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Алиқулов Хусниддин Рўзи ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Ашурматов Рустамжон Элёрович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Бўриев Абдурауф Анвар ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Жиянов Русланбек Музаффар ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Искандеров Жамшид Махмудович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Машарипов Жалолиддин Қадомбой ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Мозговой Акмал Владимирович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Насруллаев Шерзод Иннатилло ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Неъматов Абдуваҳид Фурқат ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Сайфиев Фаррух Каримович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Сергеев Игорь Владимирович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Турғунбоев Азизбек Муродулла ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Тўхтахўжаев Ислом Саидкамолович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Урунов Остон Рустам ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Файзуллаев Аббосбек Сайиджон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Хамробеков Одилжон Сохибжон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Хусанов Абдуқодир Хикматжон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Шомуродов Элдор Азамат ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Шукуров Отабек Ғайрат ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Эргашев Ботирали Хайдарали ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Эркинов Ҳожимат Ботир ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Эшмуродов Умарбек Юсуф ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Юсупов Уткир Давлатбекович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси.

"Фидокорона хизматлари учун" ордени билан:

Ирматов Равшан Сайфиддинович - Ўзбекистон футбол ассоциацияси президентининг биринчи ўринбосари.

"Дўстлик" ордени билан:

Алеш Чех - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Владо Радманович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Еремчук Михаил Викторович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Мартин Магистер - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Нихад Пежкович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Сречко Катанец - Футбол мураббийси
Исеев Шамил Тагирович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг илмий-ўқув ва методика бўлими бошлиғи
Фазилов Абдурахмон Рахимович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг терма жамоалар бўлими мухлислар билан ишлаш бўйича мутахассиси.

II даражали "Саломатлик" ордени билан:

Арипов Алишер Эркинович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси шифокори.

"Соғлом турмуш" медали билан:

Безбородов Андрей Владимирович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси физиотерапевти
Усманов Исламбек Юлдашевич - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси физиотерапевти
Ҳасанов Ахмаджон Диёр ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси физиотерапевти.

"Шуҳрат" медали билан:

Ахмедов Даврон Уктамович - Ўзбекистон футбол ассоциацияси таржимони
Аширов Шукурулло Шухратович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг терма жамоалар бўлими администратори
Игамбердиев Шерзод Дилмуратович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг халқаро алоқалар бўлими бошлиғи
Максумов Аваз Пархатович - Ўзбекистон футбол ассоциацияси бош котиби
Пирмухамедов Хасан Мирзахакимович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг маркетинг ва медиа бўлими фотосуратчиси
Рузиев Ислом Бахром ўғли - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг маркетинг ва медиа бўлими видео оператори
Салихов Жамолиддин Салахутдинович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг терма жамоалар бўлими бош мутахассиси
Таджиев Сарвар Мирхатамович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг терма жамоалар бўлими администратори
Файзиев Даврон Ахмеджанович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг маркетинг ва медиа бўлими бошлиғи
Хакимов Дилшод Махмуджанович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг футбол фаолиятини назорат қилиш бўйича махсус инспекцияси бўлим бошлиғи
Шербаев Журабек Фазилжанович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг мухлислар клуби раиси ўринбосари.
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