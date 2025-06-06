Президент футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларини мукофотлади
© Ассоциация футбола УзбекистанаУзбекистан вышел на чемпионат мира по футболу.
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Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ва мураббийларидан бир гуруҳи мукофотланди.
TOШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ва мураббийларидан бир гуруҳини мукофотлади. Бу бўйича президент фармони имзоланди.
"Ўзбекистон ифтихори" фахрий унвони билан:
Кападзе Тимур Тахирович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийси
Абдуллаев Абдулла Қахрамонжон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Алижонов Хожиакбар Улуғбек ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Алиқулов Хусниддин Рўзи ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Ашурматов Рустамжон Элёрович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Бўриев Абдурауф Анвар ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Жиянов Русланбек Музаффар ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Искандеров Жамшид Махмудович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Машарипов Жалолиддин Қадомбой ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Мозговой Акмал Владимирович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Насруллаев Шерзод Иннатилло ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Неъматов Абдуваҳид Фурқат ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Сайфиев Фаррух Каримович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Сергеев Игорь Владимирович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Турғунбоев Азизбек Муродулла ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Тўхтахўжаев Ислом Саидкамолович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Урунов Остон Рустам ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Файзуллаев Аббосбек Сайиджон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Хамробеков Одилжон Сохибжон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Хусанов Абдуқодир Хикматжон ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Шомуродов Элдор Азамат ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Шукуров Отабек Ғайрат ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Эргашев Ботирали Хайдарали ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Эркинов Ҳожимат Ботир ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Эшмуродов Умарбек Юсуф ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси
Юсупов Уткир Давлатбекович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси.
"Фидокорона хизматлари учун" ордени билан:
Ирматов Равшан Сайфиддинович - Ўзбекистон футбол ассоциацияси президентининг биринчи ўринбосари.
"Дўстлик" ордени билан:
Алеш Чех - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Владо Радманович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Еремчук Михаил Викторович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Мартин Магистер - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Нихад Пежкович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ёрдамчи мураббийси
Сречко Катанец - Футбол мураббийси
Исеев Шамил Тагирович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг илмий-ўқув ва методика бўлими бошлиғи
Фазилов Абдурахмон Рахимович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг терма жамоалар бўлими мухлислар билан ишлаш бўйича мутахассиси.
II даражали "Саломатлик" ордени билан:
Арипов Алишер Эркинович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси шифокори.
"Соғлом турмуш" медали билан:
Безбородов Андрей Владимирович - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси физиотерапевти
Усманов Исламбек Юлдашевич - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси физиотерапевти
Ҳасанов Ахмаджон Диёр ўғли - Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси физиотерапевти.
"Шуҳрат" медали билан:
Ахмедов Даврон Уктамович - Ўзбекистон футбол ассоциацияси таржимони
Аширов Шукурулло Шухратович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг терма жамоалар бўлими администратори
Игамбердиев Шерзод Дилмуратович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг халқаро алоқалар бўлими бошлиғи
Максумов Аваз Пархатович - Ўзбекистон футбол ассоциацияси бош котиби
Пирмухамедов Хасан Мирзахакимович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг маркетинг ва медиа бўлими фотосуратчиси
Рузиев Ислом Бахром ўғли - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг маркетинг ва медиа бўлими видео оператори
Салихов Жамолиддин Салахутдинович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг терма жамоалар бўлими бош мутахассиси
Таджиев Сарвар Мирхатамович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг терма жамоалар бўлими администратори
Файзиев Даврон Ахмеджанович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг маркетинг ва медиа бўлими бошлиғи
Хакимов Дилшод Махмуджанович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг футбол фаолиятини назорат қилиш бўйича махсус инспекцияси бўлим бошлиғи
Шербаев Журабек Фазилжанович - Ўзбекистон футбол ассоциациясининг мухлислар клуби раиси ўринбосари.