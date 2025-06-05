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https://sputniknews.uz/20250605/qurbon-hayiti-ozbekiston-afgoniston-insonparvarlik-yordami-49723423.html
Қурбон ҳайити муносабати билан Ўзбекистон Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами жўнатди
Қурбон ҳайити муносабати билан Ўзбекистон Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами жўнатди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондан Афғонистонга Қурбон ҳайити муносабати билан 183 тонна озиқ-овқат маҳсулоти ортилган инсонпарварлик ёрдами юклари етказилди
2025-06-05T13:15+0500
2025-06-05T13:15+0500
жамият
ўзбекистон
афғонистон
қурбон ҳайити
инсонпарварлик ёрдами
сурхондарё
шавкат мирзиёев
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TOШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистондан Афғонистонга Қурбон ҳайити муносабати билан 183 тонна озиқ-овқат маҳсулоти ортилган инсонпарварлик ёрдами юклари етказилди. Бу ҳақда Сурхондарё вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Инсонпарварлик ёрдами президент Шавкат Мирзиёевнинг топшириғи билан Балх вилоятига етказилди.Инсонпарварлик ёрдами таркибидан ун, гуруч, шакар, макарон ва қандолат маҳсулотлари, ўсимлик ёғи, тез тайёрланадиган таомлар, қизил ловия ва мош ўрин олган.Афғонистон расмийлари Ўзбекистон президенти ва халқига кўрсатаётган инсонпарварлик ёрдами учун миннатдорлик билдириб, Қурбон ҳайити муносабати билан самимий табрикларини йўллашди.
https://sputniknews.uz/20250322/ozbekiston-afgoniston-insonparvarlik-yordami-48526203.html
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қурбон ҳайити ўзбекистон афғонистон инсонпарварлик ёрдами
қурбон ҳайити ўзбекистон афғонистон инсонпарварлик ёрдами

Қурбон ҳайити муносабати билан Ўзбекистон Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами жўнатди

13:15 05.06.2025
© Сурхандарьинский областной хокимиятОчередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2025
© Сурхандарьинский областной хокимият
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Инсонпарварлик ёрдами президент Шавкат Мирзиёевнинг топшириғи билан Балх вилоятига етказилди.
TOШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистондан Афғонистонга Қурбон ҳайити муносабати билан 183 тонна озиқ-овқат маҳсулоти ортилган инсонпарварлик ёрдами юклари етказилди. Бу ҳақда Сурхондарё вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Инсонпарварлик ёрдами президент Шавкат Мирзиёевнинг топшириғи билан Балх вилоятига етказилди.
© Сурхандарьинский областной хокимиятОчередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2025
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
© Сурхандарьинский областной хокимият
Инсонпарварлик юклари Ҳайратон шаҳридаги “Астрас” компанияси ҳудудида президентнинг Афғонистон бўйича махсус вакили Исматилла Иргашев, Сурхондарё вилояти ҳокими Улуғбек Қосимов ҳамда Балх вилояти губернаторининг ўринбосари Нурулҳоди Абуидрис, шунингдек, икки томон расмийлари иштирокида топширилди.
Инсонпарварлик ёрдами таркибидан ун, гуруч, шакар, макарон ва қандолат маҳсулотлари, ўсимлик ёғи, тез тайёрланадиган таомлар, қизил ловия ва мош ўрин олган.
© Сурхандарьинский областной хокимиятОчередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2025
Очередная партия гуманитарной помощи в размере 183 тонн продовольствия для народа Афганистана
© Сурхандарьинский областной хокимият
Афғонистон расмийлари Ўзбекистон президенти ва халқига кўрсатаётган инсонпарварлик ёрдами учун миннатдорлик билдириб, Қурбон ҳайити муносабати билан самимий табрикларини йўллашди.
Узбекистан направил в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2025
Ўзбекистон Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами юборди
22 Март, 12:55
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