Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида биринчи ўринни эгаллади
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
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Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 10 та олтин, 10 та кумуш ва 18 та бронза медалларини жамғариб, умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.
TOШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Шу кунларда Тошкент дзюдо бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё кубогига мезбонлик қилмоқда. 8 мамлакатдан спортчилар ташриф буюрган мусобақада ўсмирлар ўртасидаги беллашувлар ниҳоясига етди.
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
Баҳслар якунига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 10 та олтин, 10 та кумуш ва 18 та бронза медалларини жамғариб, умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
“Алпомиш” муз саройида кечаётган мусобақада бугундан ёшлар тоифасидаги беллашувларга старт берилади.