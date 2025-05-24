Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250524/ozbekiston-osmir-dzyudochilar-osiyo-kubogi-49522330.html
Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида биринчи ўринни эгаллади
Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида биринчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 10 та олтин, 10 та кумуш ва 18 та бронза медалларини жамғариб, умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.
2025-05-24T11:28+0500
2025-05-24T11:28+0500
спорт
дзюдо
ўзбекистон
тошкент
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/18/49521500_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6b4f3035d7024b3d24e7d977791fb1b4.jpg
TOШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Шу кунларда Тошкент дзюдо бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё кубогига мезбонлик қилмоқда. 8 мамлакатдан спортчилар ташриф буюрган мусобақада ўсмирлар ўртасидаги беллашувлар ниҳоясига етди.“Алпомиш” муз саройида кечаётган мусобақада бугундан ёшлар тоифасидаги беллашувларга старт берилади.
https://sputniknews.uz/20250510/ozbekiston-dzyudo-ostona-katta-dubulga-49295342.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/18/49521500_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0eced095e6834b3b3185d7872553154b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон ўсмир дзюдочилар осиё кубоги
ўзбекистон ўсмир дзюдочилар осиё кубоги

Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида биринчи ўринни эгаллади

11:28 24.05.2025
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 10 та олтин, 10 та кумуш ва 18 та бронза медалларини жамғариб, умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.
TOШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Шу кунларда Тошкент дзюдо бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё кубогига мезбонлик қилмоқда. 8 мамлакатдан спортчилар ташриф буюрган мусобақада ўсмирлар ўртасидаги беллашувлар ниҳоясига етди.
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2025
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
Баҳслар якунига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 10 та олтин, 10 та кумуш ва 18 та бронза медалларини жамғариб, умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2025
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.05.2025
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
“Алпомиш” муз саройида кечаётган мусобақада бугундан ёшлар тоифасидаги беллашувларга старт берилади.
Мухриддин Тиловов - бронзовый призёр Большого шлема в Астане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2025
Ўзбекистонлик дзюдочи Остона “Катта дубулға” турнирида медаль қўлга киритди
10 Май, 11:12
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0