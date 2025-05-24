https://sputniknews.uz/20250524/ozbekiston-osmir-dzyudochilar-osiyo-kubogi-49522330.html

Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида биринчи ўринни эгаллади

Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида биринчи ўринни эгаллади

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Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 10 та олтин, 10 та кумуш ва 18 та бронза медалларини жамғариб, умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.

2025-05-24T11:28+0500

2025-05-24T11:28+0500

2025-05-24T11:28+0500

спорт

дзюдо

ўзбекистон

тошкент

олтин медаль

кумуш медал

бронза медал

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TOШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Ўзбекистонлик ўсмир дзюдочилар Осиё кубогида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Шу кунларда Тошкент дзюдо бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё кубогига мезбонлик қилмоқда. 8 мамлакатдан спортчилар ташриф буюрган мусобақада ўсмирлар ўртасидаги беллашувлар ниҳоясига етди.“Алпомиш” муз саройида кечаётган мусобақада бугундан ёшлар тоифасидаги беллашувларга старт берилади.

https://sputniknews.uz/20250510/ozbekiston-dzyudo-ostona-katta-dubulga-49295342.html

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