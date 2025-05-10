https://sputniknews.uz/20250510/ozbekiston-dzyudo-ostona-katta-dubulga-49295342.html
Ўзбекистонлик дзюдочи Остона “Катта дубулға” турнирида медаль қўлга киритди
Ўзбекистонлик дзюдочи Остона “Катта дубулға” турнирида медаль қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Дзюдо бўйича Остона шаҳрида старт олган “Катта дубулға” турнирининг илк кунида Ўзбекистон терма жамоаси 1 та бронза медалини қўлга киритди
2025-05-10T11:12+0500
2025-05-10T11:12+0500
2025-05-10T11:12+0500
спорт
дзюдо
ўзбекистон
қозоғистон
остона
бронза медал
мусобақа
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TOШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Дзюдо бўйича Остона шаҳрида старт олган “Катта дубулға” турнирининг илк кунида Ўзбекистон терма жамоаси 1 та бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Мазкур медалга -66 кг вазн тоифасида курашган Муҳриддин Тиловов муаллифлик қилди.Дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнири 9-11 май кунлари ўтказилмоқда. Дунёнинг 45 мамлакатидан ташриф буюрган дзюдочилар орасида Ўзбекистон терма жамоаси ҳам катта таркибда медаллар учун кураш олиб бормоқда.
https://sputniknews.uz/20250505/dzyudo-ozbekiston-sport-katta-dubulga-49194860.html
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ўзбекистон дзюдо остона “катта дубулға”
ўзбекистон дзюдо остона “катта дубулға”
Ўзбекистонлик дзюдочи Остона “Катта дубулға” турнирида медаль қўлга киритди
Дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнири 9-11 май кунлари ўтказилмоқда.
TOШКЕНТ, 10 май — Sputnik.
Дзюдо бўйича Остона шаҳрида старт олган “Катта дубулға” турнирининг илк кунида Ўзбекистон терма жамоаси 1 та бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Мазкур медалга -66 кг вазн тоифасида курашган Муҳриддин Тиловов муаллифлик қилди.
Тиловов чорак финалда нейтрал мақомда курашган Рамазон Абдуллаевга имкониятни бой берди. У ўтиш босқичида мезбон Бауржан Нарбаевдан, учинчи ўрин учун баҳсда эса хитойлик Зиянг Сюедан устун келди.
Дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнири 9-11 май кунлари ўтказилмоқда. Дунёнинг 45 мамлакатидан ташриф буюрган дзюдочилар орасида Ўзбекистон терма жамоаси ҳам катта таркибда медаллар учун кураш олиб бормоқда.