Ўзбекистон ва Словения ўртасида ҳужжатлар тўплами имзоланди
09:45 23.05.2025 (янгиланди: 10:27 23.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон-Словения музокараларидан сўнг салмоқли ҳужжатлар тўплами имзоланди.
TOШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Любляна шаҳрида бўлиб ўтган музокаралар якунида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Словения бош вазири Роберт Голоб қўшма баёнот имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
© Пресс-служба президента Узбекистана
Улар ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими бўлиб ўтди. Булар:
дипломатик паспорт эгаларини виза талабларидан озод қилиш тўғрисида;
таълим, фан ва маданият соҳаларидаги ҳамкорлик тўғрисида;
транспорт ва логистика соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида;
"ақлли" шаҳарларни бошқариш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида;
стандартлаштириш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида;
сув ресурсларини бошқариш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида;
туризм соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида битимлар.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев Любляна шаҳрига ташриф доирасида Словения президенти Наташа Пирц Мусар билан биргаликда қўшма бизнес форумида иштирок этди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тадбирда икки мамлакатнинг 100 тадан ортиқ етакчи саноат ва савдо корхоналари раҳбарлари ва вакиллари қатнашди.
Мирзиёев ўз нутқида олий даражадаги самарали музокаралар Ўзбекистон-Словения муносабатларида, энг аввало, савдо-иқтисодий ва инвестициявий соҳаларда янги саҳифа очганини таъкидлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
Жаҳон иқтисодиётидаги ҳозирги мураккаб даврда ўзаро савдони кўпайтириш, кооперация кўламини кенгайтириш ва миллий иқтисодиётларни диверсификация қилиш учун мавжуд имкониятлардан фойдаланиш муҳим экани қайд этилди.
Ўзаро товар етказиб бериш номенклатураси ва ҳажмини, шу жумладан тўқимачилик ва мева-сабзавот маҳсулотлари, минерал ўғитлар, мис, фармацевтика маҳсулотлари, технологик ускуналар ва юқори қўшилган қийматли бошқа товарлар ҳисобидан кўпайтириш орқали яқин йилларда ўзаро савдо ҳажмини 500 миллион еврога етказиш вазифаси қўйилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон президенти иқтисодий шерикликни янада ривожлантиришнинг муҳим йўналишларини кўрсатиб ўтди. Фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, электротехника жиҳозлари, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш, мева-сабзавотларни сақлаш ва қайта ишлаш, "яшил" энергетика объектларини қуриш ва модернизация қилиш шулар жумласидан.
Транспорт жиҳатидан ўзаро боғлиқликни, шу жумладан, Словениянинг "Копер" порти имкониятларидан фойдаланиш ва икки мамлакат ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновларни йўлга қўйиш орқали ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. Якунда президентлар ҳузурида икки томонлама савдо-иқтисодий ва инвестициявий битимларни алмашиш маросими бўлди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Словения завершилась
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Словения завершилась
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг Шавкат Мирзиёевнинг Словенияга расмий ташрифи якунига етди. Любляна халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни ички ишлар вазири Боштян Поклукар ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.