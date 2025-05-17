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https://sputniknews.uz/20250517/ozbekistonlik-bokschilar-jahon-kubogi-49401153.html
Ўзбекистонлик боксчилар Жаҳон кубогида биринчи ўринни эгаллади
Ўзбекистонлик боксчилар Жаҳон кубогида биринчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Якунда 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медаллари билан ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.
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спорт
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ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Ўзбекистонлик боксчилар Жаҳон кубогида биринчи ўринни эгаллашди, деб хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.Еттинчи финалчи Хуморабону Мамажонова эса кумуш медали билан тақдирланди.Ғолиб ва совриндорлар:Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Якунда 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медаллари билан ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.Таққослаш учун, жамоанинг Бразилияда ўтган дастлабки босқичда жамғарган олтин медаллари 5 тани ташкил этган эди.
https://sputniknews.uz/20250406/ozbekiston-boks-jahon-kubok-48749790.html
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ўзбекистон боксчилар жаҳон кубоги
ўзбекистон боксчилар жаҳон кубоги

Ўзбекистонлик боксчилар Жаҳон кубогида биринчи ўринни эгаллади

11:30 17.05.2025 (янгиланди: 12:07 17.05.2025)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры триумфально завершили этап Кубка мира в Польше.
Узбекские боксеры триумфально завершили этап Кубка мира в Польше. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.05.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Якунда 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медаллари билан ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Ўзбекистонлик боксчилар Жаҳон кубогида биринчи ўринни эгаллашди, деб хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.

Польшада бокс бўйича Жаҳон кубогининг иккинчи босқичи ўз якунига етди. Кеча ўтказилган финал жангларининг барчасида ўзбекистонлик эркак боксчилар ғалаба қозониб, 6 та олтин медалга сазовор бўлишди.

© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры триумфально завершили этап Кубка мира в Польше.
Узбекские боксеры триумфально завершили этап Кубка мира в Польше. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.05.2025
Узбекские боксеры триумфально завершили этап Кубка мира в Польше.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Еттинчи финалчи Хуморабону Мамажонова эса кумуш медали билан тақдирланди.
Ғолиб ва совриндорлар:
Олтин медаль:
-55 кг: Миразизбек Мирзаҳалилов
-65 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев
-80 кг: Жавоҳир Умматалиев
-85 кг: Акмалжон Исроилов
+90 кг: Жаҳонгир Зокиров.
Кумуш медаль:
-57 кг: Хуморабону Мамажонова.
Бронза медаль:
-60 кг: Самандар Олимов
-70 кг: Ғофуржон Тоҳиров.
Якунда 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медаллари билан ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.
Таққослаш учун, жамоанинг Бразилияда ўтган дастлабки босқичда жамғарган олтин медаллари 5 тани ташкил этган эди.
Узбекистанцы завоевали 5 золотых медалей на Кубке мира по боксу в Бразилии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.04.2025
Бокс бўйича Жаҳон кубоги: Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида биринчи бўлди
6 Апрел, 10:12
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