https://sputniknews.uz/20250517/ozbekistonlik-bokschilar-jahon-kubogi-49401153.html

Ўзбекистонлик боксчилар Жаҳон кубогида биринчи ўринни эгаллади

Ўзбекистонлик боксчилар Жаҳон кубогида биринчи ўринни эгаллади

Sputnik Ўзбекистон

Якунда 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медаллари билан ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.

2025-05-17T11:30+0500

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ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Ўзбекистонлик боксчилар Жаҳон кубогида биринчи ўринни эгаллашди, деб хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.Еттинчи финалчи Хуморабону Мамажонова эса кумуш медали билан тақдирланди.Ғолиб ва совриндорлар:Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Якунда 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медаллари билан ўзбекистонлик боксчилар умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди.Таққослаш учун, жамоанинг Бразилияда ўтган дастлабки босқичда жамғарган олтин медаллари 5 тани ташкил этган эди.

https://sputniknews.uz/20250406/ozbekiston-boks-jahon-kubok-48749790.html

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