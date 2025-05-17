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https://sputniknews.uz/20250517/mirziyoev-toqaev-tavallud-kun-49401662.html
Мирзиёев Тоқаевни таваллуд куни билан табриклади
Мирзиёев Тоқаевни таваллуд куни билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун, 17 май куни Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан телефон орқали мулоқот қилди
2025-05-17T12:48+0500
2025-05-17T12:48+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
шавкат мирзиёев
қасим-жомарт тоқаев
туғилган кун
табрик
телефон мулоқоти
ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун, 17 май куни Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон билан Қозоғистон ўртасидаги яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди. Бўлажак икки томонлама учрашувлар ва кўп томонлама тадбирлар режаси кўриб чиқилди.Савдо, саноат кооперацияси, самарали логистика, қишлоқ хўжалиги, туризм, таълим, маданий алмашинув каби устувор йўналишларни қамраб олган икки томонлама амалий ҳамкорликнинг янги кун тартибини шакллантириш борасидаги ишларни давом эттиришга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20250329/mirziyoev-toqaev-olmaota-norasmiy-uchrashuv-48643333.html
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мирзиёев тоқаев
мирзиёев тоқаев

Мирзиёев Тоқаевни таваллуд куни билан табриклади

12:48 17.05.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат Хива гиламлари. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Бўлажак икки томонлама учрашувлар ва кўп томонлама тадбирлар режаси ҳам кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун, 17 май куни Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Мирзиёев Тоқаевни таваллуд куни билан самимий табриклаб, қардош Қозоғистон халқининг фаровонлиги ва равнақи йўлидаги масъулиятли давлатчилик фаолиятида катта муваффақиятлар тилади.
Ўзбекистон билан Қозоғистон ўртасидаги яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди. Бўлажак икки томонлама учрашувлар ва кўп томонлама тадбирлар режаси кўриб чиқилди.
Савдо, саноат кооперацияси, самарали логистика, қишлоқ хўжалиги, туризм, таълим, маданий алмашинув каби устувор йўналишларни қамраб олган икки томонлама амалий ҳамкорликнинг янги кун тартибини шакллантириш борасидаги ишларни давом эттиришга алоҳида эътибор қаратилди.
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