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https://sputniknews.uz/20250329/mirziyoev-toqaev-olmaota-norasmiy-uchrashuv-48643333.html
Мирзиёев ва Тоқаев Олмаотада норасмий учрашув ўтказди
Мирзиёев ва Тоқаев Олмаотада норасмий учрашув ўтказди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев бугун, 29 март куни Олмаота шаҳрида норасмий учрашув ўтказдилар
2025-03-29T15:26+0500
2025-03-29T15:26+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
шавкат мирзиёев
қасим-жомарт тоқаев
учрашув
ҳамкорлик
олмаота
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TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев бугун, 29 март куни Олмаота шаҳрида норасмий учрашув ўтказдилар. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Икки мамлакат делегациялари иштирокида Ўзбекистон-Қозоғистон яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини изчил мустаҳкамлаш масалалари атрофлича кўриб чиқилди.Суҳбат аввалида давлат раҳбарлари бир-бирини ҳамда икки қардош халқларни баҳор айёми Наврўз ва яқинлашиб келаётган Рамазон ҳайити билан самимий қутладилар.Давлат раҳбарлари Ўзбекистон ва Қозоғистон бош вазирлари ўринбосарларининг ўзаро савдони кўпайтириш, машинасозлик, электротехника, нефть-газ, тўқимачилик, қишлоқ хўжалиги ва бошқа устувор тармоқларда етакчи корхоналарнинг кооперация лойиҳаларини илгари суриш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини тингладилар.Минтақавий кун тартиби, шу жумладан яқин ойларда Ўзбекистонда ўтказиладиган Марказий Осиё саммитларига тайёргарлик юзасидан фикр алмашилди. Бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режаси ҳам кўриб чиқилди. Учрашув ҳар доимгидек дўстона ва ишчан руҳда ўтди.
https://sputniknews.uz/20250329/mirziyoev-qozogiston-48640489.html
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мирзиёев тоқаев олмаота норасмий учрашув
мирзиёев тоқаев олмаота норасмий учрашув

Мирзиёев ва Тоқаев Олмаотада норасмий учрашув ўтказди

15:26 29.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон-Қозоғистон яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини изчил мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев бугун, 29 март куни Олмаота шаҳрида норасмий учрашув ўтказдилар. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Икки мамлакат делегациялари иштирокида Ўзбекистон-Қозоғистон яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини изчил мустаҳкамлаш масалалари атрофлича кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Суҳбат аввалида давлат раҳбарлари бир-бирини ҳамда икки қардош халқларни баҳор айёми Наврўз ва яқинлашиб келаётган Рамазон ҳайити билан самимий қутладилар.
Ўзбекистон билан Қозоғистон ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорлик юксак даражага кўтарилгани алоҳида мамнуният билан қайд этилди. Барча даражаларда фаол мулоқотлар олиб борилмоқда. Товар айирбошлаш ҳажми йил бошидан буён 14 фоизга ошди, умумий қиймати 4 миллиард доллардан зиёд инвестиция лойиҳалари портфели шакллантирилди, яқин ҳудудлараро алоқалар ва маданий-гуманитар алмашинув ривожланмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарлари Ўзбекистон ва Қозоғистон бош вазирлари ўринбосарларининг ўзаро савдони кўпайтириш, машинасозлик, электротехника, нефть-газ, тўқимачилик, қишлоқ хўжалиги ва бошқа устувор тармоқларда етакчи корхоналарнинг кооперация лойиҳаларини илгари суриш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини тингладилар.
Президентлар саноат кооперацияси бўйича узоқ муддатли дастурни шакллантириш, минтақавий аҳамиятга эга инфратузилмавий лойиҳаларни жадаллаштириш юзасидан аниқ топшириқлар бердилар. Жорий йилда Халқаро саноат кооперацияси марказини ишга тушириш бўйича амалий ишларни бошлаш, қўшма ташқи савдо компанияси фаолиятини кенгайтириш муҳимлиги қайд этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Минтақавий кун тартиби, шу жумладан яқин ойларда Ўзбекистонда ўтказиладиган Марказий Осиё саммитларига тайёргарлик юзасидан фикр алмашилди. Бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режаси ҳам кўриб чиқилди. Учрашув ҳар доимгидек дўстона ва ишчан руҳда ўтди.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Мирзиёев Қозоғистонда қандай кутиб олинди?
13:14
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