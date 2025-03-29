Мирзиёев Қозоғистонда қандай кутиб олинди?
13:14 29.03.2025 (янгиланди: 13:17 29.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон етакчиси шарафига фахрий қоровул сафланди ва икки мамлакат байроқлари кўтарилди.
TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Олмаота шаҳрига борди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарини Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди. Ўзбекистон етакчиси шарафига фахрий қоровул сафланди ва икки мамлакат байроқлари кўтарилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бугун Ўзбекистон ва Қозоғистон президентлари норасмий учрашув ўтказадилар. Кун тартибидан савдо, саноат кооперацияси, транспорт ва логистика, энергетика, қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларида амалий ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, ҳудудлар ўртасидаги фаол алоқалар ва маданий-гуманитар алмашинувни давом эттириш масалалари ўрин олган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарлари халқаро сиёсат ва минтақавий ҳамкорлик масалалари юзасидан ҳам фикр алмашадилар.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана