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https://sputniknews.uz/20250329/mirziyoev-qozogiston-48640489.html
Мирзиёев Қозоғистонда қандай кутиб олинди?
Мирзиёев Қозоғистонда қандай кутиб олинди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон етакчиси шарафига фахрий қоровул сафланди ва икки мамлакат байроқлари кўтарилди.
2025-03-29T13:14+0500
2025-03-29T13:17+0500
сиёсат
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TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Олмаота шаҳрига борди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бугун Ўзбекистон ва Қозоғистон президентлари норасмий учрашув ўтказадилар. Кун тартибидан савдо, саноат кооперацияси, транспорт ва логистика, энергетика, қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларида амалий ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, ҳудудлар ўртасидаги фаол алоқалар ва маданий-гуманитар алмашинувни давом эттириш масалалари ўрин олган.Давлат раҳбарлари халқаро сиёсат ва минтақавий ҳамкорлик масалалари юзасидан ҳам фикр алмашадилар.
https://sputniknews.uz/20250329/mirziyoev-qozogistonga-jonab-ketdi-48637195.html
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мирзиёев қозоғистон
мирзиёев қозоғистон

Мирзиёев Қозоғистонда қандай кутиб олинди?

13:14 29.03.2025 (янгиланди: 13:17 29.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон етакчиси шарафига фахрий қоровул сафланди ва икки мамлакат байроқлари кўтарилди.
TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Олмаота шаҳрига борди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарини Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди. Ўзбекистон етакчиси шарафига фахрий қоровул сафланди ва икки мамлакат байроқлари кўтарилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бугун Ўзбекистон ва Қозоғистон президентлари норасмий учрашув ўтказадилар. Кун тартибидан савдо, саноат кооперацияси, транспорт ва логистика, энергетика, қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларида амалий ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, ҳудудлар ўртасидаги фаол алоқалар ва маданий-гуманитар алмашинувни давом эттириш масалалари ўрин олган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарлари халқаро сиёсат ва минтақавий ҳамкорлик масалалари юзасидан ҳам фикр алмашадилар.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Мирзиёев Қозоғистонга жўнаб кетди
11:06
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