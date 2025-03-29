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https://sputniknews.uz/20250329/mirziyoev-qozogistonga-jonab-ketdi-48637195.html
Мирзиёев Қозоғистонга жўнаб кетди
Мирзиёев Қозоғистонга жўнаб кетди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан бугун, 29 март куни амалий ташриф билан Олмаота шаҳрига жўнаб кетди
2025-03-29T11:06+0500
2025-03-29T11:06+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
шавкат мирзиёев
қасим-жомарт тоқаев
ташриф
олмаота
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TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан бугун, 29 март куни амалий ташриф билан Олмаота шаҳрига жўнаб кетди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Икки мамлакат етакчиларининг норасмий учрашувида Ўзбекистон-Қозоғистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари, шунингдек, халқаро ва минтақавий кун тартибининг долзарб масалалари кўриб чиқилади.
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мирзиёев қозоғистон
мирзиёев қозоғистон

Мирзиёев Қозоғистонга жўнаб кетди

11:06 29.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Норасмий учрашувда Ўзбекистон-Қозоғистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари кўриб чиқилади.
TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан бугун, 29 март куни амалий ташриф билан Олмаота шаҳрига жўнаб кетди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Икки мамлакат етакчиларининг норасмий учрашувида Ўзбекистон-Қозоғистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари, шунингдек, халқаро ва минтақавий кун тартибининг долзарб масалалари кўриб чиқилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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