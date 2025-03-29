Мирзиёев Қозоғистонга жўнаб кетди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Норасмий учрашувда Ўзбекистон-Қозоғистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари кўриб чиқилади.
TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан бугун, 29 март куни амалий ташриф билан Олмаота шаҳрига жўнаб кетди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Икки мамлакат етакчиларининг норасмий учрашувида Ўзбекистон-Қозоғистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари, шунингдек, халқаро ва минтақавий кун тартибининг долзарб масалалари кўриб чиқилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
© Пресс-служба президента Узбекистана