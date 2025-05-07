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https://sputniknews.uz/20250507/shavkat-mirziyoev-si-tszinpin-taziya-49232062.html
Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинга таъзия йўллади
Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинга таъзия йўллади
Sputnik Ўзбекистон
Президент ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди. 07.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-07T10:00+0500
2025-05-07T10:30+0500
жамият
ўзбекистон
хитой
шавкат мирзиёев
си цзинпин
таъзия
сайёҳлар
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TOШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпинга таъзия йўллади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов ўзининг Telegram-каналида. Айтилишича, президент ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди, жабрланганлар тез орада соғайиб кетишини тилади. Маълумот учун, Хитойнинг жануби-ғарбидаги Гуйчжоу провинциясида сайёҳлик қайиғи ағдарилиши оқибатида 10 киши ҳалок бўлди. Ҳодисага шамол сабаб бўлган. Қайиғдаги 84 киши сувга тушиб кетган, 70 киши шифохонага ётқизилган.
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жамият, ўзбекистон, хитой, шавкат мирзиёев, си цзинпин, таъзия, сайёҳлар
жамият, ўзбекистон, хитой, шавкат мирзиёев, си цзинпин, таъзия, сайёҳлар

Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинга таъзия йўллади

10:00 07.05.2025 (янгиланди: 10:30 07.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди.
TOШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпинга таъзия йўллади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов ўзининг Telegram-каналида.

“Хитойнинг Гуйчжоу провинциясида юз берган фожиа оқибатида кўплаб инсонлар ҳаётдан кўз юмгани ва жароҳат олгани муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпинга таъзия йўллади”, — деб ёзади Асадов.

Айтилишича, президент ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди, жабрланганлар тез орада соғайиб кетишини тилади.
Маълумот учун, Хитойнинг жануби-ғарбидаги Гуйчжоу провинциясида сайёҳлик қайиғи ағдарилиши оқибатида 10 киши ҳалок бўлди. Ҳодисага шамол сабаб бўлган. Қайиғдаги 84 киши сувга тушиб кетган, 70 киши шифохонага ётқизилган.
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