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Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинга таъзия йўллади
Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинга таъзия йўллади
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Президент ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди. 07.05.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-05-07T10:00+0500
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2025-05-07T10:30+0500
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таъзия
сайёҳлар
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TOШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпинга таъзия йўллади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов ўзининг Telegram-каналида. Айтилишича, президент ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди, жабрланганлар тез орада соғайиб кетишини тилади. Маълумот учун, Хитойнинг жануби-ғарбидаги Гуйчжоу провинциясида сайёҳлик қайиғи ағдарилиши оқибатида 10 киши ҳалок бўлди. Ҳодисага шамол сабаб бўлган. Қайиғдаги 84 киши сувга тушиб кетган, 70 киши шифохонага ётқизилган.
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жамият, ўзбекистон, хитой, шавкат мирзиёев, си цзинпин, таъзия, сайёҳлар
жамият, ўзбекистон, хитой, шавкат мирзиёев, си цзинпин, таъзия, сайёҳлар
Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинга таъзия йўллади
10:00 07.05.2025 (янгиланди: 10:30 07.05.2025)
Президент ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди.
TOШКЕНТ, 7 май — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпинга таъзия йўллади, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов ўзининг Telegram-каналида.
“Хитойнинг Гуйчжоу провинциясида юз берган фожиа оқибатида кўплаб инсонлар ҳаётдан кўз юмгани ва жароҳат олгани муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпинга таъзия йўллади”, — деб ёзади Асадов.
Айтилишича, президент ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдирди, жабрланганлар тез орада соғайиб кетишини тилади.
Маълумот учун, Хитойнинг жануби-ғарбидаги Гуйчжоу провинциясида сайёҳлик қайиғи ағдарилиши оқибатида 10 киши ҳалок бўлди. Ҳодисага шамол сабаб бўлган. Қайиғдаги 84 киши сувга тушиб кетган, 70 киши шифохонага ётқизилган.