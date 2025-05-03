Мирзиёев Урганчдаги Касбий кўникмалар минтақавий маркази билан танишди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Региональный центр профессиональных навыков, открывшийся в городе Ургенче
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент ўқув-машғулот хоналарини кириб кўрди. Меҳмонхона йўналишида сабоқ олаётган ёшлар билан самимий суҳбатлашди.
ТОШКЕНТ, 3 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Урганч шаҳрида барпо этилган Касбий кўникмалар минтақавий марказини бориб кўрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бу ерда автомобилларга техник хизмат кўрсатиш, пайвандчилик, юк кўтариш машинистлиги, электрон ва маиший техника таъмири, мебелсозлик, сартарошлик ва косметология, мобилография ҳамда меҳмонхона хизмати каби 10 та талаб юқори мутахассислик ўргатилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Региональный центр профессиональных навыков, открывшийся в городе Ургенче
Шавкат Мирзиёев посетил Региональный центр профессиональных навыков, открывшийся в городе Ургенче
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бунинг учун қарийб 2 гектар ҳудудда замонавий ўқув бинолари, амалий машғулот хоналари, 64 ўринли ётоқхона ва бошқа ёрдамчи иншоотлар қурилган. Муассаса йилига 300 нафар тингловчини 6 ойлик касбий тайёргарлик курсларида ўқитиш имкониятига эга.
Президент ўқув-машғулот хоналарини кириб кўрди. Меҳмонхона йўналишида сабоқ олаётган ёшлар билан самимий суҳбатлашди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Региональный центр профессиональных навыков, открывшийся в городе Ургенче
Шавкат Мирзиёев посетил Региональный центр профессиональных навыков, открывшийся в городе Ургенче
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Урганч аэропортини Инчон аэропорти билан шерикликда дунё даражасига олиб чиқамиз. Катта туризм марказлари, меҳмонхоналар қураяпмиз. Энди хорижий туристлар кўп келиши учун хизмат ҳам халқаро даражада бўлиши керак. Улар тарихимиз, табиатимиз учун келади, сервис яхши бўлса, хурсанд бўлиб кетади. Бунда кўп нарса хизмат кўрсатувчиларнинг муомаласи, этикаси, савиясига боғлиқ. Шунинг учун бу имкониятдан фойдаланиб, касбни яхши ўрганинг. Келгусида ўзингиз ҳам тадбиркор бўлишга ҳаракат қилинг”, - деди Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Региональный центр профессиональных навыков, открывшийся в городе Ургенче
Шавкат Мирзиёев посетил Региональный центр профессиональных навыков, открывшийся в городе Ургенче
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари малакали касбий тайёргарлик саноатлаштириш, умуман, давлат ривожининг асоси эканини таъкидлади. Амалиёт ускуналаридан самарали фойдаланиш, дарс сменаларини оқилона ташкил этиб, кўпроқ ёшларни ўқитиш бўйича кўрсатмалар берилди.
Шундан сўнг президент Хоразмга ташрифини якунлади.