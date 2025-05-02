Хоразмни иқтисодий-ижтимоий ривожлантириш: Мирзиёев Урганчда йиғилиш ўтказди
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ургенчском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Таъкидланишича, Хоразмда бу йил 900 миллион долларлик 12 та йирик, 480 та ҳудудий лойиҳа ишга туширилади.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Бугун, 2 май куни Урганч туманида Хоразм вилоятини иқтисодий-ижтимоий ривожлантириш бўйича устувор вазифалар муҳокамаси юзасидан йиғилиш бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Президент Шавкат Мирзиёев Хоразм шонли тарих билан янги ислоҳотлар туташган чорраҳа эканини таъкидлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ургенчском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.
В Ургенчском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Таъкидланишича, вилоятда камбағаллик даражаси ҳали ҳам 12 фоиз атрофида, 45 минг фуқаро ишсиз. Шунинг учун ҳокимлар ва ўринбосарлари ҳар бир имкониятни лойиҳага айлантириб, янги иш ўринлари яратиши, саноат, сервис, туризм, қишлоқ хўжалиги, экспорт салоҳиятини янада ошириши зарурлиги айтилди.
Давлат раҳбари бу соҳалардаги имкониятлар ва уларни ишга солиш чораларини кўрсатиб ўтди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ургенчском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.
В Ургенчском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент миллий таомларни чет элларда танитаётган рестораторларни қўллаб-қувватлаш зарурлигини таъкидлади. Хорижда ўзбек ресторанлари ташкил қилишда рўйхатдан ўтиш, рухсатнома ва иш юритиш билан боғлиқ харажатларнинг бир қисми қоплаб берилиши белгиланди.
Меҳмон ўринлари ва транспорт қатновларини кўпайтириш, янги кўнгилочар ва тематик масканлар барпо этиш, гид ва официантлар тайёрлаш масалаларига ҳам тўхталиб ўтилди.
Умуман, бу йил жами 200 миллион долларлик 91 та лойиҳани бажариш, туризм ва хизматлар соҳасида 100 мингта иш ўрни очиш вазифаси қўйилди. 2 миллион хорижий ва 10 миллион маҳаллий сайёҳ жалб қилиб, туризм экспортини 700 миллион доллардан ошириш мумкинлиги кўрсатиб ўтилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ургенчском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.
В Ургенчском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қайд этилишича, бу йил Хоразмда камида 6 фоиз иқтисодий ўсишни таъминлаб, ялпи ҳудудий маҳсулотни 60 триллион сўмдан ошириш кўзда тутилган. 265 минг аҳолини банд қилиб, 104 минг одамни камбағалликдан олиб чиқиш мўлжалланган.
Таъкидланишича, Хоразмда бу йил 900 миллион долларлик 12 та йирик, 480 та ҳудудий лойиҳа ишга туширилади. 65 турдаги маҳсулот, 5 турдаги ускуна ишлаб чиқарилиб, маҳаллийлаштириш ҳажми 1,7 триллион сўмга етказилади. 1,5 миллиард доллар хорижий инвестиция жалб этилиб, 510 миллион долларлик экспорт қилинади.
Қишлоқ хўжалиги тармоқларида 60 миллион долларлик 56 та лойиҳа ишга туширилади. 3 минг 400 гектар ер қайта фойдаланишга киритилади. 1 минг 200 гектар саноатлашган мевали боғлар ташкил қилинади.
Балиқчиликни ривожлантириш, сутни қайта ишлаш, далаларда қўшимча маҳсулотлар етиштириш чора-тадбирлари белгиланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ургенчском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.
В Ургенчском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бу йил вилоятда 7 минг хонадонли 200 та кўп қаватли уй қурилади, 1,5 минг километр йўл ва 20 та кўприк таъмирланади. Бу соҳада 20 минг нафар аҳоли иш билан таъминланади.
Йиғилишда ижтимоий соҳаларни ривожлантириш вазифалари ҳам кўрсатиб ўтилди. Тиббиёт масканлари ва юқори технологик жарроҳлик амалиётларини кўпайтириб, аҳолини соғломлаштириш, техникум ва олийгоҳ талабаларини дуал таълимга қамраб олиш, ёшларни иш билан таъминлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.
Йиғилишда белгиланган чора-тадбирларни бажариш режалари юзасидан мутасаддиларнинг ахбороти эшитилди.