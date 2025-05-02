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https://sputniknews.uz/20250502/mirziyoev-ozbekiston-vagonlar-49155949.html
Мирзиёев Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган вагонларни кўздан кечирди
Мирзиёев Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган вагонларни кўздан кечирди
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Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган вагонлар ва Урганч-Хива электрлаштирилган темир йўлини кўздан кечирди
2025-05-02T13:08+0500
2025-05-02T13:08+0500
жамият
ўзбекистон
хоразм
шавкат мирзиёев
темир йўл
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ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган вагонлар ва Урганч-Хива электрлаштирилган темир йўлини кўздан кечирди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Натижада йилига 3 миллиондан ортиқ йўловчига хизмат кўрсатилади. Ҳозирда Тошкентдан Хивага 14 соатда етиб борадиган поезд мазкур йўналишда ҳаракатга қўйиладиган электропоезд имкониятлари туфайли 7 соат 40 дақиқада етиб боради.Давлат раҳбари улардаги қулайликларни кўздан кечирди.Келгуси икки йилда йўловчи вагонлари сони 70 тага кўпайтирилиб, эски турдагиларидан босқичма-босқич воз кечилади. Натижада йилига бир миллион нафардан ортиқ қўшимча йўловчини ташиш имконияти яратилади.Президент ушбу янги поездда жамоатчилик билан бирга Урганчдан Хивага борди. Йўл бўйлаб жойлардаги ободончилик, дала четларида экилган кўчатларни кузатиб борди.
https://sputniknews.uz/20250502/xorazm-arda-xiva-turizm-markazi-49136643.html
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мирзиёев ўзбекистон вагонлар
мирзиёев ўзбекистон вагонлар

Мирзиёев Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган вагонларни кўздан кечирди

13:08 02.05.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент янги поездда жамоатчилик билан бирга Урганчдан Хивага борди.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган вагонлар ва Урганч-Хива электрлаштирилган темир йўлини кўздан кечирди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бугунги кунда 465 километрлик “Бухоро-Урганч-Хива” темир йўли электрлаштирилиб, ҳимоя тўсиқлари ўрнатилди ва зарур иншоотлар қурилган. Бу йўналиш учун Жанубий Кореянинг “Hyundai Rotem” компаниясидан юқори тезликдаги 6 та электропоезд харид қилиниб, келгуси йилдан “Жалолиддин Мангуберди” номи остида Тошкент-Хива йўналишига қўйилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
© Пресс-служба президента Узбекистана
Натижада йилига 3 миллиондан ортиқ йўловчига хизмат кўрсатилади. Ҳозирда Тошкентдан Хивага 14 соатда етиб борадиган поезд мазкур йўналишда ҳаракатга қўйиладиган электропоезд имкониятлари туфайли 7 соат 40 дақиқада етиб боради.
Таъкидланишича, президентнинг 2023 йил 10 октябрдаги темир йўл транспорти соҳасини тубдан ислоҳ қилиш тўғрисидаги қарори асосида вагонсозлик тармоғи ҳам мустаҳкамланмоқда. Жумладан, Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан 50 миллион доллар йўловчи вагонлари ишлаб чиқариш учун йўналтирилган. Жорий йил биринчи чоракда дастлабки 10 та йўловчи вагони қуриб битказилди.
Давлат раҳбари улардаги қулайликларни кўздан кечирди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч – Хива
© Пресс-служба президента Узбекистана
Келгуси икки йилда йўловчи вагонлари сони 70 тага кўпайтирилиб, эски турдагиларидан босқичма-босқич воз кечилади. Натижада йилига бир миллион нафардан ортиқ қўшимча йўловчини ташиш имконияти яратилади.
Президент ушбу янги поездда жамоатчилик билан бирга Урганчдан Хивага борди. Йўл бўйлаб жойлардаги ободончилик, дала четларида экилган кўчатларни кузатиб борди.
В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра Арда Хива. На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2025
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