Ўзбекистон Бошқирдистонга айрим маҳсулотларни экспорт қилишни бошлайди
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанСостоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Ўзбекистон ҳудудлари ва Бошқирдистон ўртасидаги ўзаро савдо 11,8 фоизга ўсди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон Бошқирдистонга мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилишни бошлайди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон бош вазири ўринбосари – саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЎзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Томонлар Ўзбекистон ҳудудлари ва Бошқирдистон ўртасидаги товар айирбошлашнинг ижобий динамикасини, хусусан, 2024 йил якунига кўра ўзаро савдо 11,8 фоизга ўсганлигини қайд этишди.
“Бошқирдистон Республикасига мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилишни ташкил этиш бўйича келишувга эришилди”, — дейилади хабарда.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЎзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Музокаралар чоғида ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари, жумладан, ҳудудлараро мулоқотни кенгайтириш, шунингдек, станоклар ишлаб чиқариш, енгил саноат, кадрлар ва технологиялар алмашинуви йўналишлари кўриб чиқилди.