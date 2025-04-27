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https://sputniknews.uz/20250427/ozbekiston-boshqirdiston-meva-sabzavot-toqimachilik-eksport-49059686.html
Ўзбекистон Бошқирдистонга айрим маҳсулотларни экспорт қилишни бошлайди
Ўзбекистон Бошқирдистонга айрим маҳсулотларни экспорт қилишни бошлайди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ҳудудлари ва Бошқирдистон ўртасидаги ўзаро савдо 11,8 фоизга ўсди. 27.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-27T09:41+0500
2025-04-27T09:41+0500
иқтисод
ўзбекистон
бошқирдистон
экспорт
мева-сабзавот
тўқимачилик
лазиз қудратов
инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон Бошқирдистонга мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилишни бошлайди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон бош вазири ўринбосари – саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.Томонлар Ўзбекистон ҳудудлари ва Бошқирдистон ўртасидаги товар айирбошлашнинг ижобий динамикасини, хусусан, 2024 йил якунига кўра ўзаро савдо 11,8 фоизга ўсганлигини қайд этишди.Музокаралар чоғида ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари, жумладан, ҳудудлараро мулоқотни кенгайтириш, шунингдек, станоклар ишлаб чиқариш, енгил саноат, кадрлар ва технологиялар алмашинуви йўналишлари кўриб чиқилди.
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иқтисод, ўзбекистон, бошқирдистон, экспорт, мева-сабзавот, тўқимачилик, лазиз қудратов , инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги
иқтисод, ўзбекистон, бошқирдистон, экспорт, мева-сабзавот, тўқимачилик, лазиз қудратов , инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги

Ўзбекистон Бошқирдистонга айрим маҳсулотларни экспорт қилишни бошлайди

09:41 27.04.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанСостоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым.
Состоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Ўзбекистон ҳудудлари ва Бошқирдистон ўртасидаги ўзаро савдо 11,8 фоизга ўсди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон Бошқирдистонга мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилишни бошлайди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги хабар берди.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон бош вазири ўринбосари – саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЎзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
Состоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2025
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Томонлар Ўзбекистон ҳудудлари ва Бошқирдистон ўртасидаги товар айирбошлашнинг ижобий динамикасини, хусусан, 2024 йил якунига кўра ўзаро савдо 11,8 фоизга ўсганлигини қайд этишди.
“Бошқирдистон Республикасига мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилишни ташкил этиш бўйича келишувга эришилди”, — дейилади хабарда.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЎзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
Состоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2025
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ва Бошқирдистон саноат, энергетика ва инновациялар вазири Александр Шелдяев ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Музокаралар чоғида ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари, жумладан, ҳудудлараро мулоқотни кенгайтириш, шунингдек, станоклар ишлаб чиқариш, енгил саноат, кадрлар ва технологиялар алмашинуви йўналишлари кўриб чиқилди.
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