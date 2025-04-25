https://sputniknews.uz/20250425/ozbekiston-taekvondo-xitoy-musobaqa-49040179.html

Ўзбекистонлик таэквондочилар Хитойдаги мусобақада 8 та медаль қўлга киритди

Ўзбекистонлик таэквондочилар Хитойдаги мусобақада 8 та медаль қўлга киритди

Sputnik Ўзбекистон

Хитойда ўтказилган Бутунжаҳон таэквондо федерацияси президенти кубогида ўзбекистонлик спортчилар 8 та медаль жамғаришди. Хитойнинг Тайан шаҳрида таэквондо WТ бўйича Осиё минтақаси учун ташкил этилган турнир якунланди.

2025-04-25T10:42+0500

2025-04-25T10:42+0500

2025-04-25T10:42+0500

спорт

таэквондо

ўзбекистон

хитой

мусобақа

олтин медаль

кумуш медал

бронза медал

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ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Хитойда ўтказилган Бутунжаҳон таэквондо федерацияси президенти кубогида ўзбекистонлик спортчилар 8 та медаль жамғаришди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Хитойнинг Тайан шаҳрида таэквондо WТ бўйича Осиё минтақаси учун ташкил этилган турнир якунланди.Турнирнинг биринчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалларини қўлга киритишга муваффақ бўлганди.Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Мусобақанинг иккинчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин ва 1 та бронза медалларини қўлга киритди.Олтин медаль:Бронза медаль:Шу тариқа, жамоа мазкур мусобақани 4 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза, жами 8 та медаль билан якунлади.

https://sputniknews.uz/20250413/toshkent-taekvondo-terma-jamoa-xalqaro-yigin-48857917.html

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