Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250425/ozbekiston-taekvondo-xitoy-musobaqa-49040179.html
Ўзбекистонлик таэквондочилар Хитойдаги мусобақада 8 та медаль қўлга киритди
Ўзбекистонлик таэквондочилар Хитойдаги мусобақада 8 та медаль қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Хитойда ўтказилган Бутунжаҳон таэквондо федерацияси президенти кубогида ўзбекистонлик спортчилар 8 та медаль жамғаришди. Хитойнинг Тайан шаҳрида таэквондо WТ бўйича Осиё минтақаси учун ташкил этилган турнир якунланди.
2025-04-25T10:42+0500
2025-04-25T10:42+0500
спорт
таэквондо
ўзбекистон
хитой
мусобақа
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/19/49037824_119:212:1489:983_1920x0_80_0_0_f47c2833d2e7ab9f3346e9789c18aedf.jpg
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Хитойда ўтказилган Бутунжаҳон таэквондо федерацияси президенти кубогида ўзбекистонлик спортчилар 8 та медаль жамғаришди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Хитойнинг Тайан шаҳрида таэквондо WТ бўйича Осиё минтақаси учун ташкил этилган турнир якунланди.Турнирнинг биринчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалларини қўлга киритишга муваффақ бўлганди.Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Мусобақанинг иккинчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин ва 1 та бронза медалларини қўлга киритди.Олтин медаль:Бронза медаль:Шу тариқа, жамоа мазкур мусобақани 4 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза, жами 8 та медаль билан якунлади.
https://sputniknews.uz/20250413/toshkent-taekvondo-terma-jamoa-xalqaro-yigin-48857917.html
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/19/49037824_251:300:1187:1002_1920x0_80_0_0_e55d6d1cdd72b929d1597783994fab50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон таэквондо хитой мусобақа 8 та медаль
ўзбекистон таэквондо хитой мусобақа 8 та медаль

Ўзбекистонлик таэквондочилар Хитойдаги мусобақада 8 та медаль қўлга киритди

10:42 25.04.2025
© НОК УзбекистанаВ городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
В городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон терма жамоаси мазкур мусобақани 4 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза, жами 8 та медаль билан якунлади.
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Хитойда ўтказилган Бутунжаҳон таэквондо федерацияси президенти кубогида ўзбекистонлик спортчилар 8 та медаль жамғаришди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Хитойнинг Тайан шаҳрида таэквондо WТ бўйича Осиё минтақаси учун ташкил этилган турнир якунланди.
Турнирнинг биринчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалларини қўлга киритишга муваффақ бўлганди.
© НОК УзбекистанаВ городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
В городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2025
В городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
© НОК Узбекистана
Олтин медаль:
-80 кг: Жасур Жайсунов;
+87 кг: Марат Мавлонов.
Кумуш медаль:
-87 кг: Шуҳрат Салаев.
Бронза медаль:
-87 кг: Ёдгор Жўрабоев;
-57 кг: Мадина Мирабзалова.
Мусобақанинг иккинчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин ва 1 та бронза медалларини қўлга киритди.
Олтин медаль:
-54 кг: Жаҳонгир Худойбердиев;
-67 кг: Озода Собиржонова.
Бронза медаль:
+73 кг: Светлана Осипова.
Шу тариқа, жамоа мазкур мусобақани 4 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза, жами 8 та медаль билан якунлади.
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
Тошкентга 8 та давлатнинг таэквондо бўйича жамоалари йиғилди — фото
13 Апрел, 10:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0