Ўзбекистонлик таэквондочилар Хитойдаги мусобақада 8 та медаль қўлга киритди
© НОК УзбекистанаВ городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
© НОК Узбекистана
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Ўзбекистон терма жамоаси мазкур мусобақани 4 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза, жами 8 та медаль билан якунлади.
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Хитойда ўтказилган Бутунжаҳон таэквондо федерацияси президенти кубогида ўзбекистонлик спортчилар 8 та медаль жамғаришди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Хитойнинг Тайан шаҳрида таэквондо WТ бўйича Осиё минтақаси учун ташкил этилган турнир якунланди.
Турнирнинг биринчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалларини қўлга киритишга муваффақ бўлганди.
© НОК УзбекистанаВ городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
В городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
© НОК Узбекистана
Олтин медаль:
-80 кг: Жасур Жайсунов;
+87 кг: Марат Мавлонов.
Кумуш медаль:
-87 кг: Шуҳрат Салаев.
Бронза медаль:
-87 кг: Ёдгор Жўрабоев;
-57 кг: Мадина Мирабзалова.
Мусобақанинг иккинчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин ва 1 та бронза медалларини қўлга киритди.
Олтин медаль:
-54 кг: Жаҳонгир Худойбердиев;
-67 кг: Озода Собиржонова.
Бронза медаль:
+73 кг: Светлана Осипова.
Шу тариқа, жамоа мазкур мусобақани 4 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза, жами 8 та медаль билан якунлади.