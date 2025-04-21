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https://sputniknews.uz/20250421/futbol-ozbekiston-saudiya-arabistoni-48973761.html
Футбол: Ўзбекистон Саудия Арабистонни 2:0 ҳисобида мағлуб этди
Футбол: Ўзбекистон Саудия Арабистонни 2:0 ҳисобида мағлуб этди
Sputnik Ўзбекистон
Саудия Арабистонида футбол бўйича U17 ёш тоифасидаги Осиё кубоги ўз якунига етди. 21.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-21T10:21+0500
2025-04-21T10:21+0500
спорт
саудия арабистони
ўзбекистон
футбол
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ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Саудия Арабистонидаги Осиё кубогида мезбон жамоани 2:0 ҳисобида мағлуб этди, дея хабар берди Миллий олимпия ыщмитаси матбуот хизмати.Саудия Арабистонида футбол бўйича U17 ёш тоифасидаги Осиё кубоги ўз якунига етди.2-таймни икки ўйинчи кам бўлиб ўтказганига қарамай, йигитлар чемпионлик ўйинида мезбонларни 2:0 ҳисобида мағлуб этишди. Жамоанинг голларига Муҳаммад Ҳакимов ва Садриддин Ҳасановлар муаллифлик қилди.Шу тариқа, жамоа ушбу ёш тоифасидаги иккинчи чемпионликка эришди.
https://sputniknews.uz/20250418/futbol-ozbekiston-u-17-terma-jamoasi-kxdr-48934647.html
саудия арабистони
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спорт, саудия арабистони, ўзбекистон, футбол
спорт, саудия арабистони, ўзбекистон, футбол

Футбол: Ўзбекистон Саудия Арабистонни 2:0 ҳисобида мағлуб этди

10:21 21.04.2025
© Футбольная ассоциация УзбекистанаСборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии!
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.04.2025
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Oбуна бўлиш
Саудия Арабистонида футбол бўйича U17 ёш тоифасидаги Осиё кубоги ўз якунига етди.
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Саудия Арабистонидаги Осиё кубогида мезбон жамоани 2:0 ҳисобида мағлуб этди, дея хабар берди Миллий олимпия ыщмитаси матбуот хизмати.
Саудия Арабистонида футбол бўйича U17 ёш тоифасидаги Осиё кубоги ўз якунига етди.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии! - Sputnik Ўзбекистон
9/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
“Финалгача ажойиб ўйинлари билан мухлисларни хурсанд қилган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси ҳал қилувчи баҳсда ҳам чиройли ғалабага эришди”, — дейилади хабарда.
2-таймни икки ўйинчи кам бўлиб ўтказганига қарамай, йигитлар чемпионлик ўйинида мезбонларни 2:0 ҳисобида мағлуб этишди. Жамоанинг голларига Муҳаммад Ҳакимов ва Садриддин Ҳасановлар муаллифлик қилди.
Шу тариқа, жамоа ушбу ёш тоифасидаги иккинчи чемпионликка эришди.
Сборная Узбекистана до 17 лет в третий раз в своей истории вышла в финал Кубка Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.04.2025
Футбол: Ўзбекистон U-17 терма жамоаси КХДРни мағлуб этди ва Осиё кубоги финалига йўл олди
18 Апрел, 09:53
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