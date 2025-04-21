Футбол: Ўзбекистон Саудия Арабистонни 2:0 ҳисобида мағлуб этди
© Футбольная ассоциация УзбекистанаСборная Узбекистана U-17 — победитель Кубка Азии!
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Oбуна бўлиш
Саудия Арабистонида футбол бўйича U17 ёш тоифасидаги Осиё кубоги ўз якунига етди.
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Саудия Арабистонидаги Осиё кубогида мезбон жамоани 2:0 ҳисобида мағлуб этди, дея хабар берди Миллий олимпия ыщмитаси матбуот хизмати.
Саудия Арабистонида футбол бўйича U17 ёш тоифасидаги Осиё кубоги ўз якунига етди.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
1/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
2/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
3/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
4/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
5/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
6/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
7/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
8/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
9/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
1/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
2/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
3/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
4/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
5/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
6/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
7/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
8/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
9/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
“Финалгача ажойиб ўйинлари билан мухлисларни хурсанд қилган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси ҳал қилувчи баҳсда ҳам чиройли ғалабага эришди”, — дейилади хабарда.
2-таймни икки ўйинчи кам бўлиб ўтказганига қарамай, йигитлар чемпионлик ўйинида мезбонларни 2:0 ҳисобида мағлуб этишди. Жамоанинг голларига Муҳаммад Ҳакимов ва Садриддин Ҳасановлар муаллифлик қилди.
Шу тариқа, жамоа ушбу ёш тоифасидаги иккинчи чемпионликка эришди.