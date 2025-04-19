Ўзбек хоккейида яна тарихий натижа: миллий терма жамоа Арманистонда жаҳон чемпиони бўлди
18:43 19.04.2025 (янгиланди: 18:52 19.04.2025)
© Федерация хоккея УзбекистанаНациональная сборная Узбекистана по хоккею выиграла Чемпионат Мира в своём дивизионе
© Федерация хоккея Узбекистана
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Ўзбекистон терма жамоаси Малайзия устидан 18:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
TOШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Хоккей бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Арманистонда ўтаётган Жаҳон чемпионатида ўз дивизионида жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон хоккей федерацияси Sputnik Ўзбекистонга маълум қилди.
Навбатдаги ўйинда Ўзбекистон терма жамоаси Малайзия устидан 18:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
© Федерация хоккея УзбекистанаНациональная сборная Узбекистана по хоккею выиграла Чемпионат Мира в своём дивизионе
Национальная сборная Узбекистана по хоккею выиграла Чемпионат Мира в своём дивизионе
© Федерация хоккея Узбекистана
“19 апрель - ўзбек хоккейи учун тарихий кун. Малайзия терма жамоасини 18:3 ҳисобида мағлубиятга учратган хоккейчиларимиз IV дивизион чемпионлигини қўлга киритиб, навбатдаги жаҳон чемпионатида III дивизион "B" гуруҳига йўлланмани қўлга киритди”, - дейилади хабарда.
© Федерация хоккея УзбекистанаНациональная сборная Узбекистана по хоккею выиграла Чемпионат Мира в своём дивизионе
Национальная сборная Узбекистана по хоккею выиграла Чемпионат Мира в своём дивизионе
© Федерация хоккея Узбекистана
Энди йигитлар 2026 йил III дивизионнинг "B" гуруҳида қатнашишади.
Ўзбекистонлик хоккейчилар мусобақа жадвалида Арманистон, Индонезия, Кувайт, Эрон ва Малайзия жамоаларини ортда қолдирди.
© Федерация хоккея УзбекистанаНациональная сборная Узбекистана по хоккею выиграла Чемпионат Мира в своём дивизионе
Национальная сборная Узбекистана по хоккею выиграла Чемпионат Мира в своём дивизионе
© Федерация хоккея Узбекистана
Шу тариқа, миллий терма жамоа Таиландда бўлиб ўтган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ўз дивизионида олтин медални қўлга киритган ва кейинги дивизионга йўлланма олган U-18 жамоасининг муваффақиятини такрорлади.
© Федерация хоккея УзбекистанаНациональная сборная Узбекистана по хоккею выиграла Чемпионат Мира в своём дивизионе
Национальная сборная Узбекистана по хоккею выиграла Чемпионат Мира в своём дивизионе
© Федерация хоккея Узбекистана