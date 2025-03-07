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https://sputniknews.uz/20250307/ozbekiston-yosh-xokkeychilar-tarixiy-galaba-48280190.html
Ўзбекистонлик ёш хоккейчилар тарихий ғалабани қўлга киритди
Ўзбекистонлик ёш хоккейчилар тарихий ғалабани қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси гуруҳдаги барча учрашувларда ғалаба қозониб, 1-ўрин билан кейинги босқич иштирокчисига айланди.
2025-03-07T10:50+0500
2025-03-07T10:50+0500
спорт
ўзбекистон
таиланд
хоккей
ғалаба
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ТОШКЕНТ, 7 март — Sputnik. Хоккей бўйича Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Таиландда тарихий ғалабани қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Гуруҳдаги сўнгги ўйинда Ўзбекистон ёшлари мезбонларни 3:2 ҳисобида доғда қолдиришга муваффақ бўлди.Ушбу ғалаба Ўзбекистон жамоасига келаси йили III дивизионнинг “А” гуруҳида қатнашиш имкониятини тақдим этди.
https://sputniknews.uz/20250228/bugun-ozbek-xokkeyida-tarixiy-kun-48169531.html
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ўзбекистон ёш хоккейчилар тарихий ғалаба
ўзбекистон ёш хоккейчилар тарихий ғалаба

Ўзбекистонлик ёш хоккейчилар тарихий ғалабани қўлга киритди

10:50 07.03.2025
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.03.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси гуруҳдаги барча учрашувларда ғалаба қозониб, 1-ўрин билан кейинги босқич иштирокчисига айланди.
ТОШКЕНТ, 7 март — Sputnik. Хоккей бўйича Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Таиландда тарихий ғалабани қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.03.2025
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.03.2025
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
Таиландда хоккей бўйича U18 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатининг III дивизион, “B” гуруҳидан ўрин олган баҳслар якунланди. Дунё биринчилигида илк бор қатнашган Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси гуруҳдаги барча учрашувларда ғалаба қозониб, 1-ўрин билан кейинги босқич иштирокчисига айланди.
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.03.2025
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
Гуруҳдаги сўнгги ўйинда Ўзбекистон ёшлари мезбонларни 3:2 ҳисобида доғда қолдиришга муваффақ бўлди.
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.03.2025
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
Ушбу ғалаба Ўзбекистон жамоасига келаси йили III дивизионнинг “А” гуруҳида қатнашиш имкониятини тақдим этди.
U18 сборная Узбекистана по хоккею - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2025
Бугун ўзбек хоккейида тарихий кун
28 Феврал, 14:52
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