Ўзбекистонлик ёш хоккейчилар тарихий ғалабани қўлга киритди
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
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Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси гуруҳдаги барча учрашувларда ғалаба қозониб, 1-ўрин билан кейинги босқич иштирокчисига айланди.
ТОШКЕНТ, 7 март — Sputnik. Хоккей бўйича Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Таиландда тарихий ғалабани қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
Таиландда хоккей бўйича U18 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатининг III дивизион, “B” гуруҳидан ўрин олган баҳслар якунланди. Дунё биринчилигида илк бор қатнашган Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси гуруҳдаги барча учрашувларда ғалаба қозониб, 1-ўрин билан кейинги босқич иштирокчисига айланди.
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
Гуруҳдаги сўнгги ўйинда Ўзбекистон ёшлари мезбонларни 3:2 ҳисобида доғда қолдиришга муваффақ бўлди.
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
Ушбу ғалаба Ўзбекистон жамоасига келаси йили III дивизионнинг “А” гуруҳида қатнашиш имкониятини тақдим этди.
28 Феврал, 14:52