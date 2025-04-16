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https://sputniknews.uz/20250416/moskva-velosiped-xursand-sherov-qozogiston-48902876.html
Москвага велосипедда йўлга чиққан Хурсанд Шеровга Қозоғистон фуқаролари ҳам қўшилди
Москвага велосипедда йўлга чиққан Хурсанд Шеровга Қозоғистон фуқаролари ҳам қўшилди
Sputnik Ўзбекистон
Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги муносабати билан Тошкентдан Москвага велосипедда йўлга чиққан ўзбек опера хонандаси Хурсанд Шеровга Қозоғистоннинг икки нафар фуқароси ҳам қўшилди.
2025-04-16T11:03+0500
2025-04-16T11:03+0500
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TOШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги муносабати билан Тошкентдан Москвага велосипедда йўлга чиққан ўзбек опера хонандаси Хурсанд Шеровга Қозоғистоннинг икки нафар фуқароси ҳам қўшилди. Бу ҳақда Россиянинг Уральскдаги бош консуллиги хабар берди. Россиянинг Уральскдаги бош консули Алексей Грубий ва Уральскдаги Рус уйи раҳбари Константин Погорельский Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги муносабати билан Тошкентдан Москвага велосипедда йўлга чиққан ўзбек опера хонандаси Хурсанд Шеров билан учрашди. Қайд этилишича, Қозоғистонда у билан бирга 70 ёшга тўлган маҳаллий велопойгачилар Кайрат Иргизбоев ва Жумабай Утаргалиев ҳам қўшилди. Тадбирдан кўзланган мақсад қаҳрамонлар хотирасини абадийлаштириш, фахрийларга ҳурмат бажо келтириш, уларга эсдалик совғаларини топшириш, ёшларни тарихий хотирани асраб-авайлашга ундашдан иборат. Эслатиб ўтамиз, таниқли хонанда ва велосипедчи Хурсанд Шеров Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги, мустаҳкам дўстлик ва Марказий Осиё халқларининг фашизмга қарши курашга қўшган ҳиссаси шарафига Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия ҳудудларини кесиб ўтиб, 3,8 минг километр масофани босиб ўтишни режалаштирган.
https://sputniknews.uz/20250311/galaba-80-yil-ozbekiston-xonanda-toshkent-moskva-velosiped-48337458.html
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улуғ ватан урушидаги ғалабанинг 80 йиллиги тошкентдан москвага велосипед ўзбек опера хонандаси хурсанд шеров қозоғистон россиянинг уральскдаги бош консуллиги
улуғ ватан урушидаги ғалабанинг 80 йиллиги тошкентдан москвага велосипед ўзбек опера хонандаси хурсанд шеров қозоғистон россиянинг уральскдаги бош консуллиги

Москвага велосипедда йўлга чиққан Хурсанд Шеровга Қозоғистон фуқаролари ҳам қўшилди

11:03 16.04.2025
© Генконсульство России в УральскеГенеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.04.2025
© Генконсульство России в Уральске
Oбуна бўлиш
Ишқибозлар Уральскдан Россия шаҳарларига йўл олишни режалаштирмоқда.
TOШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги муносабати билан Тошкентдан Москвага велосипедда йўлга чиққан ўзбек опера хонандаси Хурсанд Шеровга Қозоғистоннинг икки нафар фуқароси ҳам қўшилди. Бу ҳақда Россиянинг Уральскдаги бош консуллиги хабар берди.
Россиянинг Уральскдаги бош консули Алексей Грубий ва Уральскдаги Рус уйи раҳбари Константин Погорельский Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги муносабати билан Тошкентдан Москвага велосипедда йўлга чиққан ўзбек опера хонандаси Хурсанд Шеров билан учрашди.
© Генконсульство России в УральскеГенеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.04.2025
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
© Генконсульство России в Уральске
Қайд этилишича, Қозоғистонда у билан бирга 70 ёшга тўлган маҳаллий велопойгачилар Кайрат Иргизбоев ва Жумабай Утаргалиев ҳам қўшилди.

“Қозоғистоннинг кенг ҳудудларини жанубдан шимолга кесиб ўтиб, ишқибозлар Уральскдан Россия шаҳарларига саёҳат қилишни режалаштирмоқда: Оренбург, Самара, Ульяновск, Пенза, Рязань, Тверь, Волоколамск. Улар юришни 9 май куни Москвада якунлайди”, — дейилади хабарда.

© Генконсульство России в УральскеГенеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.04.2025
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
© Генконсульство России в Уральске
Тадбирдан кўзланган мақсад қаҳрамонлар хотирасини абадийлаштириш, фахрийларга ҳурмат бажо келтириш, уларга эсдалик совғаларини топшириш, ёшларни тарихий хотирани асраб-авайлашга ундашдан иборат.
Эслатиб ўтамиз, таниқли хонанда ва велосипедчи Хурсанд Шеров Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги, мустаҳкам дўстлик ва Марказий Осиё халқларининг фашизмга қарши курашга қўшган ҳиссаси шарафига Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия ҳудудларини кесиб ўтиб, 3,8 минг километр масофани босиб ўтишни режалаштирган.
Хурсанд Шеров Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги муносабати билан Тошкентдан Москвага велосипедда йўлга чиқади - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.03.2025
Ғалабанинг 80 йиллиги: ўзбекистонлик хонанда Тошкентдан Москвага велосипедда йўл олмоқчи
11 Март, 12:17
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