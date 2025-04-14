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https://sputniknews.uz/20250414/rossiya-evroosiyo-mamlakatlar-fakt-tekshirish-tizim-48876826.html
Россия Евроосиё мамлакатларига фактларни текшириш тизимини таклиф қилади
Россия Евроосиё мамлакатларига фактларни текшириш тизимини таклиф қилади
Sputnik Ўзбекистон
Москвада “Евроосиё – анъанавий қадриятлар ҳудуди” халқаро жамоатчилик ва бизнес форуми якунланди. “Россия” Миллий марказида бўлиб ўтган тадбир постсовет мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистондан 600 дан ортиқ иштирокчини жамлади.
2025-04-14T17:12+0500
2025-04-14T17:12+0500
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TOШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Москвада “Евроосиё – анъанавий қадриятлар ҳудуди” халқаро жамоатчилик ва бизнес форуми якунланди. “Россия” миллий марказида бўлиб ўтган тадбир постсовет мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистондан 600 нафардан ортиқ иштирокчини жамлади. Мутахассислар маданий меросни асраб-авайлаш, маънавий-ахлоқий меъёрларни мустаҳкамлаш, келажакни анъанавий қадриятлар асосида шакллантириш каби муҳим масалаларни муҳокама қилишди. Фейкларга қарши кураш алоҳида эътибор марказида бўлди. Форумда “Диалог” АНТ ва ТАСС иштирокида халқаро фактларни текшириш ассоциацияси тузилгани эълон қилинди. 2020 йилдан бери "Диалог" АНТ Россияда 30 миллион нусхада сохта маълумот ва 15 минг ноёб сохта маълумотни қайд этган. Андрей Кондрашовнинг сўзларига кўра, сунъий интеллект ушбу фейклар, хусусан, дипфейкларда ишлайди. Масалан, турли медиа вакиллари, жумладан, давлат раҳбарларининг "сохталари" интернетда мунтазам равишда пайдо бўлади.
https://sputniknews.uz/20240621/suniy-intellekt-muhim-aspobga-aylandi-aoka-direktori-44463441.html
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“диалог” ант тасс халқаро фактларни текшириш ассоциацияси
“диалог” ант тасс халқаро фактларни текшириш ассоциацияси

Россия Евроосиё мамлакатларига фактларни текшириш тизимини таклиф қилади

17:12 14.04.2025
© пресс-служба АНО "Евразия"Международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей"
Международный общественно-деловой форум Евразия — территория традиционных ценностей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.04.2025
© пресс-служба АНО "Евразия"
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Анна Желиховская
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“Диалог” АНТ ва ТАСС халқаро фактларни текшириш ассоциациясини тузди. Бу Евроосиё маконидаги ОАВга фейкларга қарши биргаликда курашиш имконини беради.
TOШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Москвада “Евроосиё – анъанавий қадриятлар ҳудуди” халқаро жамоатчилик ва бизнес форуми якунланди. “Россия” миллий марказида бўлиб ўтган тадбир постсовет мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистондан 600 нафардан ортиқ иштирокчини жамлади.
Мутахассислар маданий меросни асраб-авайлаш, маънавий-ахлоқий меъёрларни мустаҳкамлаш, келажакни анъанавий қадриятлар асосида шакллантириш каби муҳим масалаларни муҳокама қилишди. Фейкларга қарши кураш алоҳида эътибор марказида бўлди.
© пресс-служба АНО "Евразия"Международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей"
Международный общественно-деловой форум Евразия — территория традиционных ценностей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.04.2025
Международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей"
© пресс-служба АНО "Евразия"
Форумда “Диалог” АНТ ва ТАСС иштирокида халқаро фактларни текшириш ассоциацияси тузилгани эълон қилинди.
“Бу Евроосиёдаги дўстларимизга биргаликда сунъий интеллект, умумий мутахассисларимиз ёрдамида фейкларга қарши курашиш учун таклиф қиладиган нарса, — деди ТАСС бош директори ва “Евроосиё” АНТ Васийлар кенгаши аъзоси Андрей Кондрашов. — Сўровларга кўра, Россия аҳолисининг 60 фоизи ва шунга мос равишда барча евросиёлик дўстларимиз ҳар куни фейкларга дуч келишади”.
© пресс-служба АНО "Евразия"Международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей"
Международный общественно-деловой форум Евразия — территория традиционных ценностей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.04.2025
Международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей"
© пресс-служба АНО "Евразия"
2020 йилдан бери "Диалог" АНТ Россияда 30 миллион нусхада сохта маълумот ва 15 минг ноёб сохта маълумотни қайд этган. Андрей Кондрашовнинг сўзларига кўра, сунъий интеллект ушбу фейклар, хусусан, дипфейкларда ишлайди. Масалан, турли медиа вакиллари, жумладан, давлат раҳбарларининг "сохталари" интернетда мунтазам равишда пайдо бўлади.
© пресс-служба АНО "Евразия"Международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей"
Международный общественно-деловой форум Евразия — территория традиционных ценностей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.04.2025
Международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей"
© пресс-служба АНО "Евразия"
“Бугунги кунда буни осонлик билан ҳал қилиш мумкин, бизда механизмлар бор – худди шу сунъий интеллект. Улар, сунъий интеллект, бир-бирларини узоқдан кўришади. Демак, яқин орада биз Евроосиёдаги барча оммавий ахборот воситалари билан баҳам кўрадиган жиддий механизмга эга бўламиз. Мутлақо бепул асосда", — деди Кондрашов.
А. Ходжаев давлат органлари матбуот котиблари иштирокида бўлиб ўтаётган миллий конференцияда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2024
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