Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250413/fargona-kulolchilik-mahsulot-rossiya-48864504.html
Фарғонанинг кулолчилик маҳсулотлари Россияга етказиб берилади — тафсилотлар
Фарғонанинг кулолчилик маҳсулотлари Россияга етказиб берилади — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси Россиянинг Свердловск вилоятида ўтказилган "Лето-2025" халқаро сайёҳлик кўргазмасида иштирок этди. 13.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-13T16:11+0500
2025-04-13T16:11+0500
ўзбекистон
россия
фарғона вилояти
кулолчилик
ҳунармандлар
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0d/48864334_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f2294d3e911c7ec9a0ef22943f8764fe.jpg
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Фарғоналик кулоллар томонидан тайёрланган маҳсулотлар Россияга етказиб берилади, дея хабар берди "Дунё" АА.Ўзбекистон делегацияси Россиянинг Свердловск вилоятида ўтказилган "Лето-2025" халқаро сайёҳлик кўргазмасида иштирок этди.Кўргазма майдонидаги Ўзбекистон стендида мамлакат сайёҳлик салоҳияти, миллий ҳунармандчилик, кулолчилик маҳсулотлари ва миллий либослар намойиш этилди.Айтилишича, Фарғона вилоятидаги "Mingboshi Ceramic" кулолчилик корхонаси ва Марғилон шаҳридаги "Ҳунармандлар маркази" томонидан ишлаб чиқарилган кулолчилик маҳсулотлари иштирокчиларда катта қизиқиш уйғотди.Шунингдек, Фарғона вилояти делегацияси вакиллари Екатеринбург шаҳар касаба уюшмаси қўмитаси билан Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарлари бўйлаб экскурсиялар ташкил этишга келишиб олди. Қайд этилишича, 7,2 миллион долларлик 15 дан ортиқ савдо битимлари имзоланди.Шунингдек, Урал туризм уюшмаси ва Фарғона вилояти Туризм бошқармаси ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди.
https://sputniknews.uz/20250311/ozbekiston-sovga-48339209.html
ўзбекистон
фарғона вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0d/48864334_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_721bc06b5812e2830ac2366c91140d13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, россия, фарғона вилояти, кулолчилик, ҳунармандлар, туризм
ўзбекистон, россия, фарғона вилояти, кулолчилик, ҳунармандлар, туризм

Фарғонанинг кулолчилик маҳсулотлари Россияга етказиб берилади — тафсилотлар

16:11 13.04.2025
© Mingboshi CeramicУзбекская керамика
Узбекская керамика - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2025
© Mingboshi Ceramic
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон делегацияси Россиянинг Свердловск вилоятида ўтказилган "Лето-2025" халқаро сайёҳлик кўргазмасида иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Фарғоналик кулоллар томонидан тайёрланган маҳсулотлар Россияга етказиб берилади, дея хабар берди "Дунё" АА.
Ўзбекистон делегацияси Россиянинг Свердловск вилоятида ўтказилган "Лето-2025" халқаро сайёҳлик кўргазмасида иштирок этди.
Кўргазма майдонидаги Ўзбекистон стендида мамлакат сайёҳлик салоҳияти, миллий ҳунармандчилик, кулолчилик маҳсулотлари ва миллий либослар намойиш этилди.
Айтилишича, Фарғона вилоятидаги "Mingboshi Ceramic" кулолчилик корхонаси ва Марғилон шаҳридаги "Ҳунармандлар маркази" томонидан ишлаб чиқарилган кулолчилик маҳсулотлари иштирокчиларда катта қизиқиш уйғотди.
“Кўргазма доирасида тадбиркорлар ўртасида музокаралар уюштирилди. Хусусан, "Mingboshi Ceramic" корхонаси Россия томони билан 300 минг доллар миқдоридаги маҳсулотларни етказиб бериш бўйича шартнома имзолади”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, Фарғона вилояти делегацияси вакиллари Екатеринбург шаҳар касаба уюшмаси қўмитаси билан Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарлари бўйлаб экскурсиялар ташкил этишга келишиб олди. Қайд этилишича, 7,2 миллион долларлик 15 дан ортиқ савдо битимлари имзоланди.
Шунингдек, Урал туризм уюшмаси ва Фарғона вилояти Туризм бошқармаси ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди.
Что привезти из Узбекистана - заглушка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.03.2025
Ўзбекистондан қандай совғалар олиб кетиш мумкин?
11 Март, 19:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0