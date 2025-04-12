Тошкентда Марказий Осиё ва Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлиги муҳокама қилинди
11:50 12.04.2025 (янгиланди: 11:58 12.04.2025)
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанЗаседание старших должностных лиц в рамках формата Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
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Сиёсий, дипломатик, савдо-иқтисодий, инвестициявий, маданий-гуманитар ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган аниқ тавсия ва таклифлар ишлаб чиқиш муҳимлиги таъкидланди.
ТОШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Тошкент шаҳрида “Марказий Осиё — Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши” стратегик мулоқотининг юқори мансабдор шахслари йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Тадбирда Марказий Осиёнинг барча давлатларидан делегациялар, шунингдек, Баҳрайн, Қатар, Кувайт, Бирлашган Араб Амирликлари, Ўмон, Саудия Арабистони ва Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши вакиллари иштирок этди.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанЗаседание старших должностных лиц в рамках формата Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
Заседание старших должностных лиц в рамках формата Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
Суҳбат чоғида икки минтақа ўртасидаги ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга қаратилган кенг кўламли масалалар, хусусан, “Марказий Осиё – Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши” стратегик мулоқотининг иккинчи саммитига тайёргарлик кўриш ишлари муҳокама қилинди.
Йиғилишни Ўзбекистон ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев, Кувайт ташқи ишлар вазири ўринбосари Нажиб Ал-Бадр, Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши бош котиби ўринбосари Али Ал-Увайшик очиб берди.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанЗаседание старших должностных лиц в рамках формата Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
Заседание старших должностных лиц в рамках формата Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива"
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
Йиғилишда турли йўналишларда ҳудудлар ўртасидаги шериклик муносабатларини чуқурлаштириш муҳим аҳамият касб этиши ва ўзаро манфаатли алоқаларни янада кенгайтириш зарурлиги қайд этилди. Сиёсий, дипломатик, савдо-иқтисодий, инвестициявий, маданий-гуманитар ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган аниқ тавсия ва таклифлар ишлаб чиқиш муҳимлиги таъкидланди.
Томонлар ўзаро ҳамкорликнинг кўп томонлама механизмларини фаол ривожлантириш ва Марказий Осиё ва Кўрфаз араб давлатлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни мустаҳкамлашга содиқ эканликларини тасдиқладилар.
18 Феврал, 16:03