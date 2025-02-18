Ўзбекистон президенти Кувайт валиаҳди билан учрашди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Наследным принцем этой страны Шейхом Сабахом ас-Сабахом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Учрашувда Ўзбекистон билан Кувайт ўртасидаги муносабатларини янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
TOШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ал-Кувайтга ташриф доирасида мамлакат валиаҳди шайх Сабоҳ ас-Сабоҳ билан учрашди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Айтилишича, учрашувда Ўзбекистон билан Кувайт ўртасидаги дўстлик ва кенг қамровли шериклик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Наследным принцем этой страны Шейхом Сабахом ас-Сабахом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Наследным принцем этой страны Шейхом Сабахом ас-Сабахом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Куни кеча бўлиб ўтган олий даражадаги тарихий музокаралар, ҳукумат аъзолари ва етакчи компаниялар билан сермаҳсул учрашувлар кўп қиррали Ўзбекистон-Кувайт муносабатларини кенгайтириш учун мустаҳкам асос бўлиши айтилди.
“Олий ва юқори даражада яқин мулоқот ва алмашинувларни давом эттиришга келишиб олинди. Инвестицияларни жалб қилиш учун платформани тез фурсатда ишга тушириш, агросаноат мажмуи, транспорт ва логистика, соғлиқни сақлаш, таълим, фармацевтика, инфратузилма ва бошқа йўналишларда кооперация лойиҳаларини амалга оширишга келишиб олинди”, — дейилади хабарда.
"Марказий Осиё - Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши" мулоқоти доирасидаги ташаббусларни ўзаро қўллаб-қувватлаш масалаларига ҳам эътибор қаратилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Наследным принцем этой страны Шейхом Сабахом ас-Сабахом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Наследным принцем этой страны Шейхом Сабахом ас-Сабахом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қабул қилинган барча қарор ва келишувлар ижроси устидан биргаликда назорат ўрнатиш масаласи келишиб олинди.
Шавкат Мирзиёевнинг Кувайтга илк расмий ташрифи тадбирлари якунланди.
Давлат раҳбари Амир Шайх Мишъал ас-Сабоҳ ва Валиаҳд Шайх Сабоҳ ас-Сабоҳ билан тарихий музокаралар, шунингдек, ушбу мамлакат ҳукуматининг аъзолари, етакчи компаниялари ва молиявий институтлари раҳбарлари билан самарали учрашувлар ўтказди.
"Саммит якунида Қўшма баёнот қабул қилинди, шунингдек, ҳамкорликнинг турли йўналишлари, жумладан, иқтисодий соҳада 4,9 миллиард долларлик салмоқли келишувлар тўплами имзоланди", дейилган хабарда.
Давлат раҳбари маданий дастур доирасида "Ас-Салом" сарой-музейининг Қувайт халқи маданияти ва тарихини акс эттирувчи экспозицияларини кўздан кечирди. Ташриф тадбирлари якунлангач, Ал-Кувайт халқаро аэропортида давлат раҳбарини Валиаҳд Шайх Сабоҳ ас-Сабоҳ ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.