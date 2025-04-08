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https://sputniknews.uz/20250408/galaba-diktanti-48778023.html
“Ғалаба диктанти” дунёнинг 84 та мамлакатида ёзилади
“Ғалаба диктанти” дунёнинг 84 та мамлакатида ёзилади
Sputnik Ўзбекистон
“Ғалаба диктанти” – Улуғ Ватан уруши воқеалари мавзусига бағишланган халқаро тарихий диктант. У Ўзбекистонда ҳам ўтказиб келинади. Россия маориф вазири Сергей Кравцов бу йилги акция 25 апрель куни бўлиб ўтишини маълум қилган.
2025-04-08T13:09+0500
2025-04-08T13:09+0500
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ТОШКЕНТ, 8 апр – Sputnik. Халқаро тарихий “Ғалаба диктанти” дуёнинг 84 та мамлакатида ёзилади. Бу ҳақда Россиянинг “Ягона Россия” партияси Марказий ижроия қўмитаси раҳбари Александр Сидякин маълум қилди.Таъкидланишича, бу йил акцияда илк бор КХДР, Ирландия, Куба, Швейцария, Швеция, Норвегия, Корея Республикаси, Сингапур, Шри-Ланка, Эфиопия, Кипр қатнашади.Диктант ёзиш учун 250 тадан зиёд хорижий майдон очилади. Улар Рус уйлари, Россия элчихонаари мактабларида негизида ташкил этилади. Онлайн ёзиш имконияти ҳам яратилади.“Ғалаба диктанти” – Улуғ Ватан уруши воқеалари мавзусига бағишланган халқаро тарихий диктант. У Ўзбекистонда ҳам ўтказиб келинади.Россия маориф вазири Сергей Кравцов бу йилги акция 25 апрель куни бўлиб ўтишини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20230426/toshkent-va-buxoroda-galaba-diktanti-xalqaro-tarixiy-aktsiyasi-bolib-otadi-34268463.html
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ғалаба диктанти акция
ғалаба диктанти акция

“Ғалаба диктанти” дунёнинг 84 та мамлакатида ёзилади

13:09 08.04.2025
© Sputnik / Артем Кулекин / Медиабанкка ўтишВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.04.2025
© Sputnik / Артем Кулекин
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Бу йилги акция 25 апрель куни бўлиб ўтади. Диктант ёзиш учун 250 тадан зиёд хорижий майдон ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 8 апр – Sputnik. Халқаро тарихий “Ғалаба диктанти” дуёнинг 84 та мамлакатида ёзилади. Бу ҳақда Россиянинг “Ягона Россия” партияси Марказий ижроия қўмитаси раҳбари Александр Сидякин маълум қилди.
Таъкидланишича, бу йил акцияда илк бор КХДР, Ирландия, Куба, Швейцария, Швеция, Норвегия, Корея Республикаси, Сингапур, Шри-Ланка, Эфиопия, Кипр қатнашади.
Диктант ёзиш учун 250 тадан зиёд хорижий майдон очилади. Улар Рус уйлари, Россия элчихонаари мактабларида негизида ташкил этилади. Онлайн ёзиш имконияти ҳам яратилади.
“Ғалаба диктанти” – Улуғ Ватан уруши воқеалари мавзусига бағишланган халқаро тарихий диктант. У Ўзбекистонда ҳам ўтказиб келинади.
Россия маориф вазири Сергей Кравцов бу йилги акция 25 апрель куни бўлиб ўтишини маълум қилган.
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