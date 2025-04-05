https://sputniknews.uz/20250405/mirziyoev-aliev-telefon-orqali-muloqot-48747060.html
Мирзиёев Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди
Мирзиёев Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди
Sputnik Ўзбекистон
Савдо-иқтисодий, инвестициявий ва гуманитар соҳалардаги кооперация лойиҳалари ва дастурларини амалга оширишни жадаллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. Бўлажак олий даражадаги учрашувлар режаси кўриб чиқилди.
2025-04-05T17:10+0500
2025-04-05T17:10+0500
2025-04-05T17:30+0500
сиёсат
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
илҳом алиев
ҳамкорлик
телефон орқали мулоқот
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ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун, 5 апрель куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбарлари икки ва кўп томонлама кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилдилар.Минтақавий ҳамкорлик, шу жумладан Туркий давлатлар ташкилоти ва Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти доирасидаги масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.
https://sputniknews.uz/20250321/mirziyoev-aliev-ittifoqchilik-48506240.html
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мирзиёев алиев телефон орқали мулоқот
мирзиёев алиев телефон орқали мулоқот
Мирзиёев Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди
17:10 05.04.2025 (янгиланди: 17:30 05.04.2025)
Давлат раҳбарлари икки ва кўп томонлама кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилдилар.
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун, 5 апрель куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарлари икки ва кўп томонлама кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилдилар.
Савдо-иқтисодий, инвестициявий ва гуманитар соҳалардаги кооперация лойиҳалари ва дастурларини амалга оширишни жадаллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. Бўлажак олий даражадаги учрашувлар режаси кўриб чиқилди.
Минтақавий ҳамкорлик, шу жумладан Туркий давлатлар ташкилоти ва Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти доирасидаги масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.