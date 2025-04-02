https://sputniknews.uz/20250402/ukraina-rossiya-energetika-48703673.html
Украина Россиянинг энергетика инфратузилмаси объектларига ҳужум қилди
Украина Россиянинг энергетика инфратузилмаси объектларига ҳужум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Украина Қуролли кучлари бир кунда икки марта Россия энергетика инфратузилмаси объектларига атайлаб ҳужум қилди. 02.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-02T17:14+0500
2025-04-02T17:14+0500
2025-04-02T17:14+0500
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ТОШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Россиянинг энергетика инфратузилмаси объектларига бир кун ичида икки марта ҳужум қилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Айтилишича, Украина Қуролли кучлари Россиянинг энергетика инфратузилмаси объектларига икки марта ҳужум қилди, иккала объект ҳам Курск вилоятида жойлашган, бунинг натижасида 1,5 мингга яқин истеъмолчи электр энергиясиз қолди.Қайд этилишича, биринчи ҳужум 2 апрель куни Москва вақти билан 02:11 да Курск вилоятида амалга оширилган.Курск вилоятидаги 1,2 мингдан ортиқ маиший истеъмолчиларнинг электр таъминоти узилиб қолди. Худди подстанция ўққа тутилиши натижасида 6 кВ юқори волтли линия таянчлари оралиғида сим узилиши содир бўлди, натижада Курск вилоятидаги 300 тадан ортиқ маиший истеъмолчилар электр таъминотидан узилди.
https://sputniknews.uz/20250328/ukraina-sudja-gaz-olchash-stantsiyasini-butunlay-yoq-qildi-48624803.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, дрон, россия мудофаа вазири
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, дрон, россия мудофаа вазири
Украина Россиянинг энергетика инфратузилмаси объектларига ҳужум қилди
Мудофаа вазирлиги: Украина Қуролли кучлари бир кунда икки марта Россия энергетика инфратузилмаси объектларига атайлаб ҳужум қилди.
ТОШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Украина Қуролли кучлари Россиянинг энергетика инфратузилмаси объектларига бир кун ичида икки марта ҳужум қилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
Айтилишича, Украина Қуролли кучлари Россиянинг энергетика инфратузилмаси объектларига икки марта ҳужум қилди, иккала объект ҳам Курск вилоятида жойлашган, бунинг натижасида 1,5 мингга яқин истеъмолчи электр энергиясиз қолди.
“Охирги 24 соат ичида Украина Қуролли кучлари Россия энергетика инфратузилмаси объектларига атайлаб икки марта ҳужум қилди”, — дейилади баёнотда.
Қайд этилишича, биринчи ҳужум 2 апрель куни Москва вақти билан 02:11 да Курск вилоятида амалга оширилган.
Курск вилоятидаги 1,2 мингдан ортиқ маиший истеъмолчиларнинг электр таъминоти узилиб қолди. Худди подстанция ўққа тутилиши натижасида 6 кВ юқори волтли линия таянчлари оралиғида сим узилиши содир бўлди, натижада Курск вилоятидаги 300 тадан ортиқ маиший истеъмолчилар электр таъминотидан узилди.