https://sputniknews.uz/20250329/ozbekistonlik-kurashchi-qizlar-iordaniya-osiyo-chempionati-48637660.html
Ўзбекистонлик курашчи қизлар Иорданиядаги Осиё чемпионатини бронза медали билан якунлади
Ўзбекистонлик курашчи қизлар Иорданиядаги Осиё чемпионатини бронза медали билан якунлади
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Ўзбекистонлик 18 ёшли Шаҳзода Алланиязова (-65 кг) бронза медалини қўлга киритди.
2025-03-29T12:04+0500
2025-03-29T12:04+0500
2025-03-29T12:04+0500
спорт
спорт курашлари
кураш
ўзбекистон
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бронза медал
аёллар
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TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистонлик курашчи қизлар Иорданияда ташкил этилаётган спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатини бронза медали билан якунлашди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Бугундан эркин кураш баҳсларига навбат берилади. Унда гиламга чиқадиган 5 нафар Ўзбекистон вакиллари ва уларнинг илк рақиблари қуйидагича:
https://sputniknews.uz/20250326/ozbekistonlik-kurashchilar-iordaniya-48579462.html
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ўзбекистон курашчи қизлар иордания осиё чемпионати бронза медали
ўзбекистон курашчи қизлар иордания осиё чемпионати бронза медали
Ўзбекистонлик курашчи қизлар Иорданиядаги Осиё чемпионатини бронза медали билан якунлади
Осиё чемпионатида аёллар кураши баҳслари якунига етди.
TOШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Ўзбекистонлик курашчи қизлар Иорданияда ташкил этилаётган спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатини бронза медали билан якунлашди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Осиё чемпионатида аёллар кураши баҳслари якунига етди. Баҳсларда ўзбекистонлик 18 ёшли Шаҳзода Алланиязова (-65 кг) бронза медалини қўлга киритди.
Бугундан эркин кураш баҳсларига навбат берилади. Унда гиламга чиқадиган 5 нафар Ўзбекистон вакиллари ва уларнинг илк рақиблари қуйидагича:
-57 кг: Ғуломжон Абдуллаев - Жаёнг Ан (Корея) / Раҳат Калжан (Қозоғистон);
-65 кг: Умиджон Жалолов - Каисие Танабе (Япония);
-70 кг: Бегижон Қўлдошев - Ширмуҳаммет Бекиев (Туркманистон);
-79 кг: Асадбек Каримов - Чандермоҳан (Ҳиндистон);
-97 кг: Махсут Вейсалов - Ганхуяг Ганбатар (Мўғулистон).