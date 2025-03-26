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https://sputniknews.uz/20250326/ozbekistonlik-kurashchilar-iordaniya-48579462.html
Ўзбекистонлик курашчилар Иорданиядаги ОЧнинг илк кунида 4 та медалга эга чиқди
Ўзбекистонлик курашчилар Иорданиядаги ОЧнинг илк кунида 4 та медалга эга чиқди
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Ўзбекистонлик курашчилар Иорданияда ўтказилаётган Осиё чемпионатининг илк кунида учта олтин ва битта бронза медалларини қўлга киритишди
2025-03-26T10:53+0500
2025-03-26T10:53+0500
спорт
спорт курашлари
ўзбекистон
иордания
олтин медаль
бронза медал
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ТОШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Ўзбекистонлик курашчилар Иорданияда ўтказилаётган Осиё чемпионатининг илк кунида учта олтин ва битта бронза медалларини қўлга киритишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Бугун яна 5 вазн тоифасида беллашувлар ўтказилади.Унда курашадиган Ўзбекистон вакиллари ва уларнинг илк рақиблари:
https://sputniknews.uz/20250325/belbogli-kurash-ozbekiston-hindiston-turnir-48559423.html
ўзбекистон
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ўзбекистон курашчилар иордания оч
ўзбекистон курашчилар иордания оч

Ўзбекистонлик курашчилар Иорданиядаги ОЧнинг илк кунида 4 та медалга эга чиқди

10:53 26.03.2025
© НОК УзбекистанаОтечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
Отечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.03.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Иорданияда спорт курашлари бўйича Осиё чемпионати ўтказилмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Ўзбекистонлик курашчилар Иорданияда ўтказилаётган Осиё чемпионатининг илк кунида учта олтин ва битта бронза медалларини қўлга киритишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОК УзбекистанаОтечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
Отечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.03.2025
Отечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
© НОК Узбекистана
Юнон-рум кураши бўйича кечаётган баҳсларда Айтжан Халмаханов (-63 кг), Арам Варданян (-77 кг) ҳамда Жалгасбай Бердимуратов (-87 кг) олтин медалларга эга чиқишган бўлса, Ихтиёр Ботиров (-55 кг) бронза медали билан тақдирланди.
© НОК УзбекистанаОтечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
Отечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.03.2025
Отечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
© НОК Узбекистана
Бугун яна 5 вазн тоифасида беллашувлар ўтказилади.
Унда курашадиган Ўзбекистон вакиллари ва уларнинг илк рақиблари:
-60 кг: Алишер Ғаниев – Али Абдуносир (Иордания) / Зиюе Си (Хитой)
-67 кг: Нозимжон Бойқўзиев – Мунтхир Жанду (Саудия Арабистони)
-72 кг: Абдулло Алиев – Бегмират Нобатов (Туркманистон) / Аҳмед Барахман (Саудия Арабистони)
-82 кг: Муҳаммадқодир Расулов – Моҳаммад Нағуси (Эрон)
-97 кг: Беҳруз Барноев – Иброҳим Фаллатаҳ (Саудия Арабистони).
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