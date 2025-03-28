https://sputniknews.uz/20250328/rossotrudnichestvo-ozbekiston-madaniy-loyihalar-48618581.html
Россотрудничество Ўзбекистонда қандай маданий лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда?
Россотрудничество Ўзбекистонда қандай маданий лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда тўртта рус театрини бирлаштирган “Тўрт юрак” театр лойиҳаси кенгаймоқда. Бу ҳақда Россиянинг МДҲ ишлари, хорижда яшовчи ватандошлар ва халқаро ҳамкорлик бўйича федерал агентлиги раҳбари Евгений Примаков Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган брифингда маълум қилди.
2025-03-28T11:37+0500
2025-03-28T11:37+0500
2025-03-28T11:37+0500
матбуот маркази
матбуот маркази видео
ўзбекистон
россия
россотрудничество
театр
ҳайкал
лойиҳа
маданият
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48607268_0:120:3212:1927_1920x0_80_0_0_10204fa9c4e49866d9490a4dec3f86d3.jpg
Ўзбекистонда тўртта рус театрини бирлаштирган “Тўрт юрак” театр лойиҳаси кенгаймоқда. Бу ҳақда Россиянинг МДҲ ишлари, хорижда яшовчи ватандошлар ва халқаро ҳамкорлик бўйича федерал агентлиги раҳбари Евгений Примаков Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган брифингда маълум қилди.Бундан ташқари, бу йил Сергей Есенин таваллудининг 130 йиллиги нишонланади. Примаков Тошкентда Есенин ҳайкалини ўрнатиш режалаштирилаётганини қўшимча қилди.Батафсил видеода томоша қилинг.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48607268_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_20a194d2d3fc7de981d2fd8f17d976b9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россотрудничество ўзбекистон маданий лойиҳалар
россотрудничество ўзбекистон маданий лойиҳалар
Россотрудничество Ўзбекистонда қандай маданий лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда?
Эксклюзив
Примаков Тошкентда Есенин ҳайкалини ўрнатиш режалаштирилаётганини қўшимча қилди.
Ўзбекистонда тўртта рус театрини бирлаштирган “Тўрт юрак” театр лойиҳаси кенгаймоқда. Бу ҳақда Россиянинг МДҲ ишлари, хорижда яшовчи ватандошлар ва халқаро ҳамкорлик бўйича федерал агентлиги раҳбари Евгений Примаков Sputnik Ўзбекистон
матбуот марказида бўлиб ўтган брифингда маълум қилди.
“Биз минтақада театр марказини яратишни мақсад қилганмиз. Кўплаб русийзабон ўзбек театрлари аллақачон Россиядаги театр фестивалларида иштирок этмоқда”, - дейди у.
Бундан ташқари, бу йил Сергей Есенин таваллудининг 130 йиллиги нишонланади. Примаков Тошкентда Есенин ҳайкалини ўрнатиш режалаштирилаётганини қўшимча қилди.
“Менимча, бу фақат бизнинг лойиҳамиз эмас, балки Ўзбекистон билан қўшма ташаббус ҳамдир, чунки Сергей Александрович бу ерда бўлган, тошкентликларга ўз шеърларини ўқиб берган”, - деди Примаков.
Батафсил видеода томоша қилинг.