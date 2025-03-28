Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20250328/rossotrudnichestvo-ozbekiston-madaniy-loyihalar-48618581.html
Россотрудничество Ўзбекистонда қандай маданий лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда?
Россотрудничество Ўзбекистонда қандай маданий лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда тўртта рус театрини бирлаштирган “Тўрт юрак” театр лойиҳаси кенгаймоқда. Бу ҳақда Россиянинг МДҲ ишлари, хорижда яшовчи ватандошлар ва халқаро ҳамкорлик бўйича федерал агентлиги раҳбари Евгений Примаков Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган брифингда маълум қилди.
2025-03-28T11:37+0500
2025-03-28T11:37+0500
матбуот маркази
матбуот маркази видео
ўзбекистон
россия
россотрудничество
театр
ҳайкал
лойиҳа
маданият
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48607268_0:120:3212:1927_1920x0_80_0_0_10204fa9c4e49866d9490a4dec3f86d3.jpg
Ўзбекистонда тўртта рус театрини бирлаштирган “Тўрт юрак” театр лойиҳаси кенгаймоқда. Бу ҳақда Россиянинг МДҲ ишлари, хорижда яшовчи ватандошлар ва халқаро ҳамкорлик бўйича федерал агентлиги раҳбари Евгений Примаков Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган брифингда маълум қилди.Бундан ташқари, бу йил Сергей Есенин таваллудининг 130 йиллиги нишонланади. Примаков Тошкентда Есенин ҳайкалини ўрнатиш режалаштирилаётганини қўшимча қилди.Батафсил видеода томоша қилинг.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48607268_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_20a194d2d3fc7de981d2fd8f17d976b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россотрудничество ўзбекистон маданий лойиҳалар
россотрудничество ўзбекистон маданий лойиҳалар

Россотрудничество Ўзбекистонда қандай маданий лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда?

11:37 28.03.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Примаков Тошкентда Есенин ҳайкалини ўрнатиш режалаштирилаётганини қўшимча қилди.
Ўзбекистонда тўртта рус театрини бирлаштирган “Тўрт юрак” театр лойиҳаси кенгаймоқда. Бу ҳақда Россиянинг МДҲ ишлари, хорижда яшовчи ватандошлар ва халқаро ҳамкорлик бўйича федерал агентлиги раҳбари Евгений Примаков Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган брифингда маълум қилди.
“Биз минтақада театр марказини яратишни мақсад қилганмиз. Кўплаб русийзабон ўзбек театрлари аллақачон Россиядаги театр фестивалларида иштирок этмоқда”, - дейди у.
Бундан ташқари, бу йил Сергей Есенин таваллудининг 130 йиллиги нишонланади. Примаков Тошкентда Есенин ҳайкалини ўрнатиш режалаштирилаётганини қўшимча қилди.
“Менимча, бу фақат бизнинг лойиҳамиз эмас, балки Ўзбекистон билан қўшма ташаббус ҳамдир, чунки Сергей Александрович бу ерда бўлган, тошкентликларга ўз шеърларини ўқиб берган”, - деди Примаков.
Батафсил видеода томоша қилинг.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0