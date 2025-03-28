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https://sputniknews.uz/20250328/mirziyoev-atom-energetikasi-loyihasi-48606810.html
Мирзиёев раислигида атом энергетикаси лойиҳаси кўриб чиқилди
Мирзиёев раислигида атом энергетикаси лойиҳаси кўриб чиқилди
Sputnik Ўзбекистон
2030 йилга бориб, жами генерацияда “яшил” энергия улушини 50 фоизга етказиш режалаштирилган. Узоқ муддатда атом энергияси базавий манбалардан бирига айланиши кўзда тутилган.Ҳозирги кунда кичик қувватли атом электр станцияси қуриш лойиҳаси устида иш олиб борилмоқда. Уни амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилиш ҳамда “йўл харитаси” тайёрлаш мақсадида ишчи гуруҳларнинг учрашувлари ўтказилди.
2025-03-28T09:40+0500
2025-03-28T10:25+0500
ўзбекистон
атом энергетикаси
шавкат мирзиёев
электр энергияси
яшил энергия
аэс
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
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TOШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга атом энергетикасини ривожлантиришга қаратилган вазифалар ижроси юзасидан ахборот берилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.2035 йилда Ўзбекистонда электр истеъмоли 121 миллиард киловатт соат бўлиши ҳисоб-китоб қилинган. Шу боис энергетикани барча йўналишларда ривожлантириш чоралари кўрилмоқда.2030 йилга бориб жами генерацияда “яшил” энергия улушини 50 фоизга етказиш режалаштирилган. Узоқ муддатда атом энергияси базавий манбалардан бирига айланиши кўзда тутилган.Ҳозирги кунда кичик қувватли атом электр станцияси қуриш лойиҳаси устида иш олиб борилмоқда. Уни амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилиш ҳамда “йўл харитаси” тайёрлаш мақсадида ишчи гуруҳларнинг учрашувлари ўтказилди.Йиғилишда мутасаддилар лойиҳанинг бориши, ҳамкорлар билан музокаралар юзасидан ахборот берди. Рухсатномалар олиш ва молиялаштириш масалалари, шунингдек, катта қувватли атом электр станциясининг техник-иқтисодий жиҳатлари ҳамда уни барпо этиш режалари кўриб чиқилди.
https://sputniknews.uz/20250211/ozbekiston-2030-yashil-energiya-47917618.html
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мирзиёев атом энергетикаси лойиҳаси
мирзиёев атом энергетикаси лойиҳаси

Мирзиёев раислигида атом энергетикаси лойиҳаси кўриб чиқилди

09:40 28.03.2025 (янгиланди: 10:25 28.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлаве государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Йиғилишда катта қувватли атом электр станциясининг техник-иқтисодий жиҳатлари ҳамда уни барпо этиш режалари кўриб чиқилди.
TOШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга атом энергетикасини ривожлантиришга қаратилган вазифалар ижроси юзасидан ахборот берилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
2035 йилда Ўзбекистонда электр истеъмоли 121 миллиард киловатт соат бўлиши ҳисоб-китоб қилинган. Шу боис энергетикани барча йўналишларда ривожлантириш чоралари кўрилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлаве государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2025
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
2030 йилга бориб жами генерацияда “яшил” энергия улушини 50 фоизга етказиш режалаштирилган. Узоқ муддатда атом энергияси базавий манбалардан бирига айланиши кўзда тутилган.
Ҳозирги кунда кичик қувватли атом электр станцияси қуриш лойиҳаси устида иш олиб борилмоқда. Уни амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилиш ҳамда “йўл харитаси” тайёрлаш мақсадида ишчи гуруҳларнинг учрашувлари ўтказилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлаве государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2025
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
Халқаро атом энергияси агентлиги билан 2025-2027 йилларга мўлжалланган Қўшма ҳаракатлар режаси ишлаб чиқилди. Бўлажак станция қурилишининг ҳар бир босқичи – лойиҳалаштиришдан то битгунга қадар Халқаро атом энергияси агентлигининг қатъий назорати остида бўлади, жаҳоннинг энг илғор тажрибалари ва хавфсизлик талаблари татбиқ этилади.
Йиғилишда мутасаддилар лойиҳанинг бориши, ҳамкорлар билан музокаралар юзасидан ахборот берди. Рухсатномалар олиш ва молиялаштириш масалалари, шунингдек, катта қувватли атом электр станциясининг техник-иқтисодий жиҳатлари ҳамда уни барпо этиш режалари кўриб чиқилди.
Ветрогенераторы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.02.2025
Ўзбекистон 2030 йилга бориб “яшил энергия” улушини 50 фоиздан оширади
11 Феврал, 09:19
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