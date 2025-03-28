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https://sputniknews.uz/20250328/iqtidorli-yoshlar-imkoniyatlar-prezident-48621074.html
Иқтидорли ёшлар учун имкониятлар кенгайтирилади — президент тақдимот билан танишди
Иқтидорли ёшлар учун имкониятлар кенгайтирилади — президент тақдимот билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Жорий йил сентябрдан халқаро мактаб фаолиятини йўлга қўйиш режалаштирилмоқда. Бунга дастлаб 8-синф битирувчилари орасидан энг иқтидорли 60 нафар ўғил-қиз саралаб олинади. Таълим дастури халқаро андоза асосида 3 қисмдан – асосий фанлар, ихтисослик фанлари, етакчилик ва ижтимоий фаолликни ўргатувчи фанлардан иборат бўлади. Ўқув йили 3 даврга бўлиниб, 11 ой давом этади.
2025-03-28T12:40+0500
2025-03-28T12:40+0500
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TOШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Ўзбекистонда “Мамлакат олтин фонди ҳамжамияти”ни тузиш таклиф этилмоқда. У орқали иқтидорли ёшлар ягона платформада бирлаштирилади, деб хабар берди президент матбуот хизмати.Президент Шавкат Мирзиёев 27 март куни иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштиришга оид тақдимот билан танишди.Президентнинг яна бир ташаббусига мувофиқ, ёшларни Американинг “Печак лигаси” (The Ivy League) университетларига тайёрлаш йўлга қўйилади. Бунинг учун 6 босқичли Миллий дастур қабул қилинади. Бу йил дастлаб 3 минг нафар ўқувчи саралаб олинади. Уларга президент ва ихтисослашган мактаблардан 208 нафар маслаҳатчи бириктирилади.Ўқувчилар Ренессанс оромгоҳида йил давомида 3 ҳафталик интенсив ўқув курсларда ўқитилади. Яхши натижа кўрсатган 40 нафари “Печак лигаси” университетларига тажриба алмашиш учун юборилади.Давлат раҳбари бу таклифларни маъқуллаб, иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашни тизимли йўлга қўйиш зарурлигини таъкидлади. Шунингдек, мутасаддиларга “Эл-юрт умиди” жамғармаси фаолиятини такомиллаштириш бўйича кўрсатмалар берилди.
https://sputniknews.uz/20250207/senat-yoshlar-parlamenti-47882397.html
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ёшлар имкониятлар президент тақдимот
ёшлар имкониятлар президент тақдимот

Иқтидорли ёшлар учун имкониятлар кенгайтирилади — президент тақдимот билан танишди

12:40 28.03.2025
© Молодежное эко-сообществоВ Международном университете туризма и культурного наследия "Шёлковый путь" подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря.
В Международном университете туризма и культурного наследия Шёлковый путь подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2025
© Молодежное эко-сообщество
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Давлат раҳбари иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашни тизимли йўлга қўйиш зарурлигини таъкидлади.
TOШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Ўзбекистонда “Мамлакат олтин фонди ҳамжамияти”ни тузиш таклиф этилмоқда. У орқали иқтидорли ёшлар ягона платформада бирлаштирилади, деб хабар берди президент матбуот хизмати.
Президент Шавкат Мирзиёев 27 март куни иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштиришга оид тақдимот билан танишди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Жорий йил сентябрдан халқаро мактаб фаолиятини йўлга қўйиш режалаштирилмоқда. Бунга дастлаб 8-синф битирувчилари орасидан энг иқтидорли 60 нафар ўғил-қиз саралаб олинади. Таълим дастури халқаро андоза асосида 3 қисмдан – асосий фанлар, ихтисослик фанлари, етакчилик ва ижтимоий фаолликни ўргатувчи фанлардан иборат бўлади. Ўқув йили 3 даврга бўлиниб, 11 ой давом этади.
Президентнинг яна бир ташаббусига мувофиқ, ёшларни Американинг “Печак лигаси” (The Ivy League) университетларига тайёрлаш йўлга қўйилади. Бунинг учун 6 босқичли Миллий дастур қабул қилинади. Бу йил дастлаб 3 минг нафар ўқувчи саралаб олинади. Уларга президент ва ихтисослашган мактаблардан 208 нафар маслаҳатчи бириктирилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўқувчилар Ренессанс оромгоҳида йил давомида 3 ҳафталик интенсив ўқув курсларда ўқитилади. Яхши натижа кўрсатган 40 нафари “Печак лигаси” университетларига тажриба алмашиш учун юборилади.
Чет элда ўқиган ёшларни ватанда ўз соҳаси бўйича муносиб иш билан таъминлаш борасида “Мамлакат олтин фонди ҳамжамияти”ни тузиш таклиф этилмоқда. У орқали хорижда таълим олиб қайтганлар учун имтиёзлар, грантлар, стартап дастурлари ва бошқа имкониятлар яратилади. Ҳар йили 25 майда ҳамжамият қурултойи ўтказилиб, унда таълим ислоҳотлари, иқтидорли ёшлар учун яратилган имкониятлар, чет эл олийгоҳлари тажрибаси каби мавзуларда мулоқот йўлга қўйилади.
Давлат раҳбари бу таклифларни маъқуллаб, иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашни тизимли йўлга қўйиш зарурлигини таъкидлади. Шунингдек, мутасаддиларга “Эл-юрт умиди” жамғармаси фаолиятини такомиллаштириш бўйича кўрсатмалар берилди.
Определены приоритетные задачи деятельности Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.02.2025
Сенат ҳузуридаги Ёшлар парламентининг янги таркиби тасдиқланди
7 Феврал, 11:41
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