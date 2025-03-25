https://sputniknews.uz/20250325/ozbekiston-rossiya-shifokor-jarrohlik-amaliyot-48566432.html
Ўзбекистонда россиялик шифокорлар иштирокида жарроҳлик амалиётлари ўтказилмоқда
Ўзбекистонда россиялик шифокорлар иштирокида жарроҳлик амалиётлари ўтказилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
ССВ: россиялик шифокорлар ҳамкорлигида 10 га яқин жарроҳлик амалиётини ўтказиш режа қилинган. 25.03.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-03-25T15:28+0500
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2025-03-25T15:28+0500
жамият
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жарроҳлик амалиёти
болалар
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ТОШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Россиялик шифокорлар Ўзбекистонда туғма сколиоз хасталигидан азият чекаётган болаларда жарроҳлик амалиётини амалга оширмоқда, дея хабар берди Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.Қайд этилишича, туғма сколиоз умуртқа поғонасининг ён томонга қийшайиши билан боғлиқ хасталик бўлиб, у ўз вақтида муолажа қилинмаса, кўплаб оғир асоратларга олиб келиши мумкин.Ушбу масалада Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази россиялик мутахассислар билан ҳамкорлик бошлади.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт марказида Россиянинг Я.Л.Цивьян номидаги Новосибирск травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази нейроортопедия бўлими мудири, тиббиёт фанлари номзоди Алексей Пелеганчук билан мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтказилган эди. Унда Бухоро вилояти Ғиждувон туманидан келган 60 ёшли беморда умуртқа поғонасида реконструктив операция муваффақиятли бажарилган.
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жамият, ўзбекистон, россия, жарроҳлик амалиёти , болалар, тиббиёт муассаси
жамият, ўзбекистон, россия, жарроҳлик амалиёти , болалар, тиббиёт муассаси
Ўзбекистонда россиялик шифокорлар иштирокида жарроҳлик амалиётлари ўтказилмоқда
ССВ: россиялик шифокорлар ҳамкорлигида 10 га яқин жарроҳлик амалиётини ўтказиш режа қилинган.
ТОШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Россиялик шифокорлар Ўзбекистонда туғма сколиоз хасталигидан азият чекаётган болаларда жарроҳлик амалиётини амалга оширмоқда, дея хабар берди Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Қайд этилишича, туғма сколиоз умуртқа поғонасининг ён томонга қийшайиши билан боғлиқ хасталик бўлиб, у ўз вақтида муолажа қилинмаса, кўплаб оғир асоратларга олиб келиши мумкин.
Ушбу масалада Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази россиялик мутахассислар билан ҳамкорлик бошлади.
“Айни чоғда муассасада академик Ю.Е.Вельтищев номидаги Москва педиатрия ва болалар жарроҳлиги илмий-тадқиқот институти мутахассислари ҳамкорлигида 10 га яқин юқори технологик туғма сколиоз ва умуртқа поғонаси оғир турдаги деформациясини коррекция ва стабилизация қилиш режаланган бўлиб, бу борадаги ишлар бошлаб юборилди”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт марказида Россиянинг Я.Л.Цивьян номидаги Новосибирск травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази нейроортопедия бўлими мудири, тиббиёт фанлари номзоди Алексей Пелеганчук билан мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтказилган эди. Унда Бухоро вилояти Ғиждувон туманидан келган 60 ёшли беморда умуртқа поғонасида реконструктив операция муваффақиятли бажарилган.