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https://sputniknews.uz/20250309/ozbekiston-rossiya-murakkab-jarrohlik-amaliyot-48314193.html
Ўзбекистон Россия билан ҳамкорликда мураккаб жарроҳлик амалиётини амалга оширди
Ўзбекистон Россия билан ҳамкорликда мураккаб жарроҳлик амалиётини амалга оширди
Sputnik Ўзбекистон
Бухоролик 60 ёшли беморда умуртқа поғонасида реконструктив операция муваффақиятли бажарилди.
2025-03-09T14:27+0500
2025-03-09T14:27+0500
жамият
ўзбекистон
жарроҳлик амалиёти
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
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ТОШКЕНТ, 9 март — Sputnik. Ўзбекистон ва россиялик мутахассислар мураккаб жарроҳлик амалиётини муваффақиятли амалга оширишди, дея хабар берди Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт марказида навбатдаги мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтказилди.Қайд этилишича, Бухоро вилояти Ғиждувон туманидан келган 60 ёшли беморда умуртқа поғонасида реконструктив операция муваффақиятли бажарилди.
https://sputniknews.uz/20250126/travmatologiya-ortopediya-markaz-robot-jarrohlik-47697142.html
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россия я.л.цивьян номидаги новосибирск травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази нейроортопедия бўлими мудири, тиббиёт фанлари номзоди алексей пелеганчук республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази
россия я.л.цивьян номидаги новосибирск травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази нейроортопедия бўлими мудири, тиббиёт фанлари номзоди алексей пелеганчук республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази

Ўзбекистон Россия билан ҳамкорликда мураккаб жарроҳлик амалиётини амалга оширди

14:27 09.03.2025
© Sputnik / Sputnik / Бахром ХатамовПроведение хирургической операции
Проведение хирургической операции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.03.2025
© Sputnik / Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Бухоролик 60 ёшли беморда умуртқа поғонасида реконструктив операция муваффақиятли бажарилди.
ТОШКЕНТ, 9 март — Sputnik. Ўзбекистон ва россиялик мутахассислар мураккаб жарроҳлик амалиётини муваффақиятли амалга оширишди, дея хабар берди Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт марказида навбатдаги мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтказилди.
“Ушбу операция Россиянинг Я.Л.Цивьян номидаги Новосибирск травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази нейроортопедия бўлими мудири, тиббиёт фанлари номзоди Алексей Пелеганчук билан биргаликда бажарилди”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, Бухоро вилояти Ғиждувон туманидан келган 60 ёшли беморда умуртқа поғонасида реконструктив операция муваффақиятли бажарилди.
Операция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.01.2025
Энди Травматология ва ортопедия марказида робот жарроҳлиги йўлга қўйилади
26 Январ, 15:38
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