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https://sputniknews.uz/20250314/shavkat-mirziyoev-vyacheslav-volodinni-qabul-qildi-48416306.html
Шавкат Мирзиёев Вячеслав Володинни қабул қилди
Шавкат Мирзиёев Вячеслав Володинни қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия вакили билан савдо--иқтисодиёт, миграция ва маданият соҳасидаги масалалар муҳокама қилинди. 14.03.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-03-14T18:33+0500
2025-03-14T18:36+0500
тошкент
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
вячеслав володин
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ТОШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 14 март куни Россия Давлат думаси раиси Вячеслав Володинни қабул қилди. Учрашувда Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари кўриб чиқилди.Хусусан, Россия президентининг 2024 йилги ташрифи чоғида эришилган келишувларнинг амалга оширилишини назорат қилиш мақсадида, парламентлараро ҳамкорликни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.Шунингдек, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик, меҳнат миграцияси ва маданий-гуманитар алмашинув масалалари муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20250314/nuriddin-ismoilov-rossiya-davlat-dumasi-raisi-48390294.html
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тошкент, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, вячеслав володин , россия, ўзбекистон - россия
тошкент, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, вячеслав володин , россия, ўзбекистон - россия

Шавкат Мирзиёев Вячеслав Володинни қабул қилди

18:33 14.03.2025 (янгиланди: 18:36 14.03.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишВизит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.03.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Россия вакили билан савдо--иқтисодиёт, миграция ва маданият соҳасидаги масалалар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 14 март куни Россия Давлат думаси раиси Вячеслав Володинни қабул қилди.

Учрашувда Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари кўриб чиқилди.
Хусусан, Россия президентининг 2024 йилги ташрифи чоғида эришилган келишувларнинг амалга оширилишини назорат қилиш мақсадида, парламентлараро ҳамкорликни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик, меҳнат миграцияси ва маданий-гуманитар алмашинув масалалари муҳокама қилинди.
Состоялась встреча Председателя ГД со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.03.2025
Исмоилов Россия Давлат думаси раиси билан учрашди — муҳокама этилган масалалар
10:36
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