Ўзбекистон ва Афғонистон савдо ҳажмини 3 млрд долларга етказмоқчи
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЛазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Лазиз Кудратов Афғонистон савдо вазири Нуруддин Азизий билан учрашди.
ТОШКЕНТ, 2 март — Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Сурхондарё вилоятида Афғонистон савдо вазири Нуруддин Азизий билан учрашди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Лазиз Кудратов ва Нуруддин Азизий бошчилигидаги делегация Сурхондарё вилоятидаги "Термиз" халқаро савдо марказига ташриф буюрди. Учрашувда Ўзбекистон-Афғонистон савдо-иқтисодий муносабатларининг бугунги ҳолати ва уни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанЛазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи
Лазиз Кудратов провёл встречу с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
“Суҳбат давомида ўзаро савдо ҳажмини 3 миллиард долларга етказиш бўйича аниқ чора-тадбирлар белгиланди”, — дейилади хабарда.
Айтилишича, савдо билан бир қаторда қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик, фармацевтика, озиқ-овқат ва тоғ-кон саноати соҳаларида ҳам ўзаро манфаатли ҳамкорлик ва саноат кооперациясини кенгайтириш бўйича навбатдаги тадбирлар кўриб чиқилди.
Ташриф доирасида ҳар икки томондан 60 га яқин тадбиркор иштирокида B2B музокаралари ташкил этилди. Унда ишбилармон доиралар вакиллари янги алоқаларни ўрнатиш, янги қўшма лойиҳалар ва савдо шартномаларини амалга оширишнинг амалий жиҳатларини муҳокама қилиш имконига эга бўлишди.