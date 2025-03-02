https://sputniknews.uz/20250302/katta-dubulga-dzyudo-ikkinchi-kun-48195212.html
Катта дубулға: ўзбекистонлик дзюдочиларнинг иккинчи кун натижалари қандай?
Катта дубулға: ўзбекистонлик дзюдочиларнинг иккинчи кун натижалари қандай?
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда ўтаётган “Катта дубулға” турнирининг иккинчи кунида ўзбекистонлик спортчилар 3 та медалга эга чиқишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
2025-03-02T11:23+0500
2025-03-02T11:23+0500
2025-03-02T11:23+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
дзюдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/02/48192631_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1354376ef8413d726634b4c542692777.jpg
ТОШКЕНТ, 2 март — Sputnik. Тошкентда ўтаётган “Катта дубулға” турнирининг иккинчи кунида ўзбекистонлик спортчилар 3 та медалга эга чиқишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Эслатиб ўтамиз, “Катта дубулға” турнирининг биринчи кунги баҳсларида ўзбекистонлик спортчилар 1 та кумуш ва 4 та бронза медалларига сазовор бўлишди.Маълумот учун, “Юнусобод спорт мажмуаси”да дзюдо бўйича Тошкент “Катта дубулға” мусобақасининг тантанали очилиш маросими 28 февраль куни ташкил этилди.
https://sputniknews.uz/20250301/toshkent-katta-dubulga-turniri-48188454.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/02/48192631_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_39633d1843871dc19b09e5c9cf116474.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент “катта дубулға” турнир иккинчи кун ўзбекистонлик спортчилар миллий олимпия қўмитаси турнир большого шлема второй день grand slam tournament day two
тошкент “катта дубулға” турнир иккинчи кун ўзбекистонлик спортчилар миллий олимпия қўмитаси турнир большого шлема второй день grand slam tournament day two
Катта дубулға: ўзбекистонлик дзюдочиларнинг иккинчи кун натижалари қандай?
Турнирнинг иккинчи кунида Арслон Тожиев, Хуршида Раззоқбердиева ва Шаҳрам Аҳадовлар кумуш ва бронза медалларига сазовор бўлишди.
ТОШКЕНТ, 2 март — Sputnik. Тошкентда ўтаётган “Катта дубулға” турнирининг иккинчи кунида ўзбекистонлик спортчилар 3 та медалга эга чиқишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
“Татамига кўтарилган дзюдочиларимиз 2 та кумуш ва 1 та бронза медалларига сазовор бўлишди”, — дейилади хабарда.
Кумуш медаль:
-81 кг: Арслон Тожиев, -70 кг: Хуршида Раззоқбердиева;
Бронза медаль:
-73 кг: Шаҳрам Аҳадов.
© НОК © НОК © НОК © НОК © НОК © НОК © НОК
Эслатиб ўтамиз, “Катта дубулға” турнирининг биринчи кунги баҳсларида ўзбекистонлик спортчилар 1 та кумуш ва 4 та бронза медалларига сазовор бўлишди.
Маълумот учун, “Юнусобод спорт мажмуаси”да дзюдо бўйича Тошкент “Катта дубулға” мусобақасининг тантанали очилиш маросими 28 февраль куни ташкил этилди.