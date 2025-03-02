https://sputniknews.uz/20250302/katta-dubulga-dzyudo-ikkinchi-kun-48195212.html

Катта дубулға: ўзбекистонлик дзюдочиларнинг иккинчи кун натижалари қандай?

Катта дубулға: ўзбекистонлик дзюдочиларнинг иккинчи кун натижалари қандай?

Sputnik Ўзбекистон

Тошкентда ўтаётган “Катта дубулға” турнирининг иккинчи кунида ўзбекистонлик спортчилар 3 та медалга эга чиқишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.

2025-03-02T11:23+0500

2025-03-02T11:23+0500

2025-03-02T11:23+0500

спорт

ўзбекистон

тошкент

дзюдо

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ТОШКЕНТ, 2 март — Sputnik. Тошкентда ўтаётган “Катта дубулға” турнирининг иккинчи кунида ўзбекистонлик спортчилар 3 та медалга эга чиқишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Эслатиб ўтамиз, “Катта дубулға” турнирининг биринчи кунги баҳсларида ўзбекистонлик спортчилар 1 та кумуш ва 4 та бронза медалларига сазовор бўлишди.Маълумот учун, “Юнусобод спорт мажмуаси”да дзюдо бўйича Тошкент “Катта дубулға” мусобақасининг тантанали очилиш маросими 28 февраль куни ташкил этилди.

https://sputniknews.uz/20250301/toshkent-katta-dubulga-turniri-48188454.html

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