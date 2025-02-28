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https://sputniknews.uz/20250228/toshkent-diyora-keldiyorova-dzyudo-sport-klubi-48164157.html
Тошкентда Диёра Келдиёрова дзюдо спорт клуби фаолиятини бошлади
Тошкентда Диёра Келдиёрова дзюдо спорт клуби фаолиятини бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Пойтахтдаги 17-умумтаълим мактабида Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони Диёра Келдиёрова дзюдо спорт клуби залининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Маросимда Халқаро дзюдо федерацияси, Спорт вазирлиги, Ўзбекистон Миллий Олимпия ва Паралимпия қўмиталари, мамлакат дзюдо федерацияси раҳбарияти иштирок этди.
2025-02-28T11:39+0500
2025-02-28T11:39+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
дзюдо
диёра келдиёрова
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ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Тошкентда Диёра Келдиёрова дзюдо спорт клуби фаолиятини бошлади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Пойтахтдаги 17-умумтаълим мактабида Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони Диёра Келдиёрова дзюдо спорт клуби залининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Маросимда Халқаро дзюдо федерацияси, Спорт вазирлиги, Ўзбекистон Миллий Олимпия ва Паралимпия қўмиталари, мамлакат дзюдо федерацияси раҳбарияти иштирок этди.Тадбирда сўз олган расмийлар Ўзбекистонда дзюдо ривожи алоҳида босқичга кўтарилаётганини таъкидлади. Ушбу дзюдо зал келгусида Диёра Келдиёрова сингари чемпионларни кашф этишини тилашди.
https://sputniknews.uz/20250103/ozbekiston-sport-47223983.html
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тошкент диёра келдиёрова дзюдо спорт клуби
тошкент диёра келдиёрова дзюдо спорт клуби

Тошкентда Диёра Келдиёрова дзюдо спорт клуби фаолиятини бошлади

11:39 28.02.2025
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Тадбирда сўз олган расмийлар Ўзбекистонда дзюдо ривожи алоҳида босқичга кўтарилаётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Тошкентда Диёра Келдиёрова дзюдо спорт клуби фаолиятини бошлади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Пойтахтдаги 17-умумтаълим мактабида Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони Диёра Келдиёрова дзюдо спорт клуби залининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Маросимда Халқаро дзюдо федерацияси, Спорт вазирлиги, Ўзбекистон Миллий Олимпия ва Паралимпия қўмиталари, мамлакат дзюдо федерацияси раҳбарияти иштирок этди.
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2025
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2025
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК Узбекистана
“Тадбир дзюдо оиласи учун ўзига хос байрамга айланди”, - дейилади хабарда.
© НОК УзбекистанаНачал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2025
Начал свою деятельность спортивный клуб по дзюдо Диёры Келдиёровой
© НОК Узбекистана
Тадбирда сўз олган расмийлар Ўзбекистонда дзюдо ривожи алоҳида босқичга кўтарилаётганини таъкидлади. Ушбу дзюдо зал келгусида Диёра Келдиёрова сингари чемпионларни кашф этишини тилашди.
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